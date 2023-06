Ấn tượng “thanh” và “sắc” trong khu vườn mùa hạ tại TH School

Nếu được hỏi "Điều gì em đặc biệt yêu thích tại TH School?" - rất nhiều học sinh sẽ trả lời: Đó chính là không gian xanh mát như một khu vườn cổ tích giữa lòng Hà Nội, nơi các em thoải mái chơi đùa trên thảm cỏ, tránh nắng dưới tán cây cổ thụ vào mỗi giờ ra chơi, nơi các em có thể tìm thấy những thức quà bình dị mà gần gũi với tuổi thơ của trẻ em Việt Nam như những cành dâu tằm trĩu quả, những quả thị thơm nức nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ xinh.

"Khu vườn mùa hạ" của TH School chính là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ, nơi những ước mơ của các em được nuôi dưỡng và vun trồng hàng ngày. Bằng những giai điệu ngọt ngào, âm thanh sôi động và những màn biểu diễn đặc sắc, sự hồn nhiên và nhiệt thành của mỗi em nhỏ đã đưa chính chúng ta trở về những miền ký ức tràn ngập tiếng cười và yêu thương.

Ngay khi các MC "nhí" bước ra, cả khán phòng đã vô cùng ấn tượng không chỉ vì chất giọng truyền cảm, phát âm tiếng Anh chuẩn mực mà còn bởi phong thái tự tin, "làm chủ sân khấu". Sân khấu biểu diễn được chuẩn bị chu đáo - tạo nên một "không gian nghệ thuật" thật sự để mỗi học sinh TH School khi bước lên sẽ như một nghệ sĩ "nhí" thực thụ. Tiết mục mở màn với nhịp trống sôi động như lời gọi mời nồng nhiệt, đánh thức một mùa hè rực rỡ.

Ở TH School, học sinh đều được học về nhạc cụ và âm nhạc dân tộc ngay từ khi cấp mầm non. Tính duy mỹ, gợi mở trong tư duy nghệ thuật được dần định hình qua các giờ học, để sự kết hợp giữa một bài dân ca đặc sắc của dân tộc Thái Inh lả ơi và một bài hát thiếu nhi quốc tế nổi tiếng If you’re happy and you know it trở thành tiết mục "không biên giới".

Không hề "thua chị kém anh", các thành viên nhỏ nhất của TH School đã "quậy tưng bừng" với bài múa đồng dao - Bắc kim thang quen thuộc luôn gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Sự bỡ ngỡ ban đầu của các bé dần xóa bỏ bởi sự khích lệ liên tục của các cô giáo luôn sẵn sàng kề bên, giúp các con hoàn thành trọn vẹn một tiết mục cực kỳ đã mắt, vui tai. "Học mà chơi, chơi mà học" - để mỗi ngày đến TH School là một ngày vui. Chính thông điệp rút ra từ nội dung dàn dựng, càng thấm thía hơn qua các buổi tập sẽ là cách thẩm thấu vô cùng tự nhiên các "bài học làm người" - ví như tiết mục lấy cảm hứng từ phim "Trạng Tí phiêu lưu ký" và câu chuyện thằng Bờm là lời dặn dò các Trạng nhí tương lai cố gắng học hành để thành tài, và nhất định phải giữ lại bản chất lương thiện trước những khó khăn trong cuộc sống.

Không thể bỏ qua những sở thích rất đặc trưng của con trẻ như phim hoạt hình, đặc biệt là các bộ phim nổi tiếng từ "xứ sở hoạt hình" Nhật Bản, các bạn nhỏ TH School đã cực sáng tạo khi mang sáo trúc lên sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề của "My Neighbor Totoro".

Và chắc hẳn bất cứ bậc phụ huynh nào cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe MC giới thiệu tên hai tác phẩm cổ điển: "Aquarium" từ "The Carnival of the Animals" của nhà soạn nhạc người Pháp Saint-Saens, và "William Tell Overture" của nhà soạn nhạc người Ý Rossini lại được trình bày bởi các bạn mầm non. Một lần nữa, sự dốc sức "làm mới" các môn nghệ thuật, sự "tận tâm" đồng hành của các thầy cô đã truyền cảm hứng để các con tự tin thể hiện tác phẩm bằng đàn xylophone tre.

Nhạc hội như một hành trình chu du khắp thế giới, trải nghiệm thanh âm đủ mọi miền - rồi quay trở về Việt Nam với một bài hát với giai điệu vui tươi, trong sáng và vô cùng quen thuộc với tuổi thơ - Đội kèn tí hon! Ở bản phối này, các bạn lớp 2 được thử sức với việc chơi một bản nhạc nhưng ở hai tông giọng khác nhau, điều này yêu cầu sự tinh tế và nhạy bén mới có thể chuyển giọng chính xác. Không chỉ "chiêu đãi" một bữa tiệc âm thanh, các nghệ sĩ nhí TH School - qua hoạt cảnh được dàn dựng công phu - còn đưa khán giả tới không khí nhộn nhịp của một làng chài với những ngư dân chăm chỉ, cùng họ trải nghiệm việc kéo chài kéo lưới.

Một điểm nhấn "siêu lung linh" của nhạc hội Khu vườn mùa hạ chính là sự tỏa sáng của các bạn nhỏ với bản cover trống dân tộc trên nền nhạc một bài hát rất nổi tiếng thế giới: Despacito khiến cả khán phòng như bùng cháy cùng giai điệu vui nhộn và đậm chất la tinh.

Chương trình khép lại với một điểm nhấn vô cùng ý nghĩa: Bài ca TH School. Giai điệu tưởng như thân quen mà lại rất "lạ" bởi bản phối tuyệt vời từ nhạc cụ dân tộc. Không chỉ có các bạn nhỏ trên sân khấu, tất cả khán giả rất tự nhiên hòa giọng như chung nhịp cảm xúc, để điều cuối cùng đọng lại: Thực sự tự hào khi là học sinh TH School.

Theo dõi chương trình, khán giả đều trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, được dẫn dắt bởi mạch nội dung xuyên suốt, các hình thức biểu diễn đa dạng đan xen. Có thể bắt gặp tại bất cứ nơi đâu trong khán phòng nét mặt hân hoan của bố mẹ, ánh mắt lấp lánh của bạn bè, và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của người kiến tạo "Ngôi trường hạnh phúc" TH School - bà Thái Hương.

Trống, kèn, sáo, đàn tơ-rưng,… đã thành công khi mang đến một bầu không khí đậm chất văn hóa Việt Nam. Chìm đắm trong những giai điệu đầy đam mê nhưng cũng rất ngây thơ, trong sáng, khán giả được chiêu đãi một "bữa tiệc thịnh soạn" từ ánh sáng, âm nhạc cho tới những màn nhảy cực kỳ bắt mắt. Nhạc hội "Khu vườn mùa hạ" là trải nghiệm nghệ thuật độc đáo của chính học sinh TH School, minh chứng cho sự tâm huyết đồng hành, chỉ dạy của các thầy cô và trên tất cả, là tinh hoa từ các giá trị cốt lõi mà TH School luôn kiên định theo đuổi: Tư duy toàn cầu và tự hào Việt Nam.