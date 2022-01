Ẩn tình trong nghi án bố mẹ ruột biến con gái thành “đồ chơi tình dục” trong suốt 17 năm gây chấn động Hollywood

Nói tới vấn nạn lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em, công chúng chắc chắn không thể quên được vụ tố cáo giữa ngôi sao từng đoạt giải Emmy - Roseanne Barr và bố mẹ ruột năm nào. Cụ thể, Roseanne Barr đã tố cáo việc bản thân bị bố mẹ ruột lạm dụng tình dục suốt một thời gian dài. Sự miêu tả chân thực của Roseanne Barr về những hành động lạm dụng mà cô phải chịu đựng từ chính bố mẹ ruột từng khiến dư luận bàng hoàng và ớn lạnh.

Sinh năm 1952, Roseanne Barr là diễn viên hài, biên kịch kiêm nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng ở Mỹ. Roseanne Barr bước chân vào ngành giải trí với tư cách là diễn viên hài, trước khi gây tiếng vang với chương trình sitcom mang tên "Roseanne".

Roseanne Barr từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Emmy cũng như Quả Cầu Vàng. Bên cạnh sự nghiệp trong làng giải trí, Roseanne Barr cũng từng hoạt động ở lĩnh vực chính trị.

Lời tố cáo gây rúng động

Năm 1991 - thời điểm thành công nhất trong sự nghiệp của Roseanne Barr khi chương trình sitcom "Roseanne" đạt được lượng người xem kỷ lục. Đây cũng là thời điểm, Roseanne Barr khiến công chúng và truyền thông cả nước bàng hoàng với chia sẻ về việc bản thân bị bố mẹ ruột lạm dụng, xâm hại tình dục.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ People, Roseanne Barr nói rằng: "Việc giữ bí mật về sự loạn luân ấy đã rút cạn hết sức lực và lòng can đảm của tôi trong suốt 38 năm". Roseanne Barr giải thích về những ký ức bị kìm nén từ lâu bùng nổ vào thời điểm người chồng lúc bấy giờ là Tom Arnold gọi cho cô từ trại cai nghiện và tiết lộ việc, anh từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

Roseanne Barr cho biết: "Ngay sau khi cúp máy, tôi bắt đầu run và đổ mồ hôi. Những hình ảnh bắt đầu hiện ra trước mắt tôi - siêu chân thực và đáng sợ, nó lớn dần lên và hiện lên chính là khuôn mặt của mẹ tôi". Ngôi sao giải Emmy tâm sự rằng, cô đã bị mẹ ruột lạm dụng ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh cho tới lúc lên 6 -7 tuổi: "Bà ấy đã làm nhiều điều tồi tệ. Bà ấy làm tổn thương tôi về cả tâm lý lẫn thể chất".

Tiếp đó, Roseanne Barr lại nói tới việc bị lạm dụng bởi chính bố ruột. Ngôi sao giải Emmy cho biết, bản thân bị bố ruột lạm dụng tình dục suốt một thời gian dài. Chuyện chỉ kết thúc khi cô bỏ nhà ra đi vào năm 17 tuổi. Roseanne Barr cáo buộc miêu tả hành vi lạm dụng tình dục của bố ruột bằng những lời nói khiến công chúng bàng hoàng: "Ông ấy liên tục sờ mó trên khắp cơ thể tôi. Ông ấy thường xuyên bắt tôi ngồi vào lòng rồi âu yếm, hay thậm chí là chơi với *** của ông ấy trong bồn tắm".

Roseanne Barr còn miêu tả hành vi là bố ruột là biến thái và kinh tởm. Một trong những hành vi kinh tởm mà theo Roseanne Barr mô tả chính là việc bố ruột từng đuổi theo xúc chất thải đổ lên đầu cô. "Đó là điều kinh tởm nhất mà bạn khó có thể tưởng tượng ra", Roseanne Barr nói.

Về chuyện quyết định công khai mọi chuyện sau thời gian dài giữ im lặng, Roseanne Barr nói rằng: "Loạn luân và lạm dụng trẻ em thường diễn ra trong bóng tối, trong bí mật". Nữ diễn viên nói thêm: "Một trong những điều cấm kỵ về vấn đề loạn luân chính là chia sẻ, đối mặt và chữa lành nó. Tôi tin rằng chúng ta càng nghe nhiều vụ việc có liên quan, chúng ta sẽ càng trở nên dũng cảm hơn… Tôi muốn trở thành một người dám nói thẳng và lên tiếng về vấn đề loạn luân, để đặt cho nó một cái tên. Với một cái tên và hình thức hữu hình, chúng ta có thể xử lý và tiêu diệt nó".

Đối với những lời tố cáo của Roseanne Barr, bố mẹ cô thời điểm đó đã lên tiếng phủ nhận thông qua luật sư. Anh trai của Roseanne Barr là Ben Barr thì từ chối bình luận. Các chị gái của cô là Stephanie và Geraldine cũng không thể liên lạc được.

Màn "quay xe" cực bất ngờ

Bẵng đi một thời gian, khoảng 20 năm sau lời tố cáo gây rúng động ấy, Roseanne Barr lại bất ngờ có màn "quay xe" phải nói là "cực gắt". Cụ thể, khi xuất hiện trên chương trình The Oprah Winfrey Show, Roseanne Barr cho biết, bản thân rất hối hận về những lời buộc tội năm đó. "Tôi nghĩ đó là điều tồi tệ nhất mà mình từng làm. Đó là sai lầm lớn nhất mà tôi từng mắc phải", Roseanne Barr chia sẻ.

Nữ diễn viên nói rằng, bản thân khi đó đang ở trong một mối quan hệ không hạnh phúc. Cô cũng bị kê rất nhiều loại thuốc tâm thần để điều trị căn bệnh này. Chính sự kết hợp nhiều loại thuốc tâm thần cùng một lúc đã khiến cho tâm chí cô hoàn toàn không thể nhận biết hiện thực.

Tuy thừa nhận việc công khai vụ việc năm đó là sai lầm nhưng Roseanne Barr lại không rút lại những cáo buộc chống lại bố mẹ ruột. Roseanne Barr chỉ nói việc sử dụng từ ngữ của mình là sai. "Tôi nói trong cuốn sách "Roseannearchy: Dispatches from the Nut Farm" năm 2011 rằng, bản thân đã nhầm lẫn khi sử dụng từ loạn luân", cô nói với người dẫn chương trình: "Nhưng tôi thực sự không thể nghĩ ra một từ nào khác".

Chuyên gia nói gì?

Lạm dụng, xâm hại tình dục trẻ em hay ấu dâm lâu nay vẫn được được xem là một trong những vấn nạn vô cùng nguy hiểm. Nạn nhân của ấu dâm chính là những đứa trẻ vô tội chưa đủ trưởng thành để nhận thức mọi vấn đề. Không chỉ bị gây tổn hại về sức khỏe mà các bé còn phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý sau này.

Sau khi vụ việc Roseanne Barr tố cáo bộ mẹ ruột được công khai, tờ Los Angeles Times đã có bài viết dài với tiêu đề: "Unlocking the Secrets of Memory: Recent tales of child abuse have a twist-- victims, now adults, say their memories of the horrors were repressed for decades. Critics speak of fantasy and distortion" (Tạm dịch: Vén màn bí mật của ký ức: Những câu chuyện gần đây về lạm dụng trẻ em có một khúc quanh - các nạn nhân, giờ là người lớn, nói rằng ký ức của họ về nỗi kinh hoàng đã bị kìm nén trong nhiều thập kỷ. Các chuyên gia nói về sự tưởng tượng và xuyên tạc).

Bài báo trên tờ Los Angeles Times xuất bản năm 1991.

Trong đó, tổng hợp vô số ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về vấn đề này. Qua đó, cho thấy được những ảnh hưởng về mặt tâm lý mà các nạn nhân bị xâm hại phải chịu đựng là vô cùng lớn. Một số chuyên gia cho rằng, đôi khi những ký ức bị chôn vùi quá lâu cũng có thể là một sự tưởng tượng hơi thái quá. Tuy nhiên, đâu đó chắc chắn vẫn có những điều tồi tệ thực sự đã xảy ra với các nạn nhân.

Bài báo cũng dẫn chứng từ chia sẻ của Roseanne Barr về việc ký ức bị lạm dụng, xâm hại trở lại một cách rõ nét sau cuộc điện thoại với người chồng ở trại cai nghiện.

Chúng có thể chứa các yếu tố của sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn cung cấp được một bức tranh đầy đủ. Do đó, rất khó để chứng minh việc liệu Roseanne Barr có thực sự bị lạm dụng khi còn nhỏ hay không. Bởi lẽ, chính bản thân Roseanne Barr cũng không hề rút lại lời cáo buộc đối với bố mẹ ruột của mình.