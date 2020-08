Ẩn sau hình ảnh dị nhân nuốt kiếm và lửa điêu luyện trên sân khấu là cô nàng quyến rũ cùng lối sống khác biệt ít ai ngờ ngoài đời

Heather Holliday sinh ra ở New York, Mỹ, nhưng gia đình mẹ cô đến từ Utah. Cô chia sẻ rằng mẹ cô có lẽ là người hâm mộ lớn nhất của cô, chính bà đã tự tay may những bộ trang phục lộng lẫy cho cô. Tuy nhiên, trái ngược lại với người mẹ thì cha cô rất lo lắng cho sự an toàn trong những tiết mục biểu diễn của con gái. Cha Heather không thực sự cảm thấy thoải mái khi con gái mình làm công việc này vì nó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm khó lường.

Khi còn là một thiếu niên, Heather và bạn bè đã dành cả mùa hè để đi biển ở Đảo Coney và xem các buổi biểu diễn xiếc nổi tiếng. Lên trung học, cô có cơ hội được biểu diễn ở bảo tàng. Niềm đam mê của Heather đã được đền đáp khi mà người biểu diễn với rắn nghỉ và họ cần một người lên sân khấu thay thế.

Lúc đầu, việc nuốt kiếm là một bí mật mà Heather chỉ có thể thực hành lén lút trong phòng tắm. Quá trình luyện tập cũng đầy khó khăn, có những lúc cô muốn kêu lên nhưng không thể bởi vì một thanh kiếm đang nằm trong cổ họng. Cuối cùng, công mài sắt có ngày nên kim, Heather không chỉ biểu diễn trên sân khấu đầu tiên một cách thành công mà còn gặt hái được nhiều thành tựu sau này.

Trên sân khấu, các tiết mục biểu diễn thường mang màu sắc khêu gợi, quyến rũ và táo bạo. Vậy nên mọi người có thể hiểu sai về con người của Heather Holliday, đặc biệt là đàn ông. Khi ra ngoài quán bar sau buổi biểu diễn, mọi người thường thô lỗ trèo lên người cô và muốn chụp ảnh. Họ nói xin lỗi, nhưng trong số họ thực sự không có mấy lời xin lỗi là chân thành.

Vào một ngày cuối đông, trong một quán cà phê bên sông ở Southbank Brisbane, Heather nhỏ nhắn khoác lên mình bộ cánh lịch sự, trang nhã.

Scott Maidment, người phụ trách chương trình tạp kỹ hiện tại Limbo Unhinged, cho biết: "Heather là một cô gái sở hữu sự mâu thuẫn lôi cuốn. Bởi vì trên sân khấu cô ấy trông giống là một con mèo quyến rũ khiến người khác si mê như những năm 1950. Nhưng thực tế trong cuộc sống thường nhật cô ấy là người rất bảo thủ".

Heather có sở thích thêu thùa vào những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày. Đối với cô việc thêu thùa là một sở thích giúp cô thư giãn cũng giống như việc đọc sách đối với một số người.

Heather nói rằng cô đã thực hiện liên tục 10 buổi diễn mỗi ngày, vậy nên cô hiếm khi có mặt tại căn hộ của mình ở Brooklyn. Mặc dù, đã và đang biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới nhưng Heather vẫn không ngừng chăm chỉ luyện tập và nâng cao kỹ năng, bởi vì Heather không muốn bản thân trở nên nhàm chán trong mắt khán giả.

Heather nói rằng cô không cảm thấy lo lắng trước mỗi buổi biểu diễn đến nỗi không thể ăn gì trước khi lên sân khấu. Vì nếu thức ăn có trong thực quản và dạ dày sẽ ảnh hưởng đến tiết mục nuốt những thanh kiếm.

Giờ đây, Heather với kỹ năng nuốt kiếm và lửa độc đáo đã có được không ít dấu ấn đặc biệt trong nghề. Buổi biểu diễn của Heather luôn được chào đón nồng nhiệt và cô luôn cháy hết mình vì đam mê như những ngọn lửa mà cô chơi đùa cùng.

Nguồn: BIG PIKCHA