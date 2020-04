Ăn sáng ở nhà quá ngon với bánh bông lan chà bông mềm xốp tự làm

* Nguyên liệu:

- Trứng gà: 6 quả

- Sữa tươi không đường: 90g

- Dầu ăn: 75g

- Bột mì: 75g

- Bột ngô: 75g

- Đường: 156g

- Nước cốt chanh: 1/2 quả

- Chút muối

- Phần sốt trứng gồm: 2 lòng đỏ trứng, 20g đường, 3g muối hoặc 2 thìa nước mắm, 190g dầu ăn, chà bông heo.

* Cách làm:

- Trứng tách riêng lòng trắng và lòng đỏ vào 2 âu sạch. Phần lòng trắng cho thêm chút muối, nước cốt chanh và chia đường làm 3 phần. Dùng máy đánh trứng đánh bông hỗn hợp lòng trắng, cho lần lượt từng phần đường vào quá trình đánh trứng. Đánh tầm 20 phút đến khi thấy bông, cứng có chóp, không chảy là được.

- Đong tỉ lệ bột mì, bột ngô, sữa tươi và dầu ăn cho đúng, đổ vào phần lòng đỏ đã đánh tan rồi dùng máy hoặc phới đánh đều đến khi được hỗn hợp mịn, sánh.

- Chia phần lòng trắng vừa đánh bông làm 3 phần, cho lần lượt từng phần sang âu lòng đỏ và bột, dùng phới trộn đều theo một hướng để hỗn hợp tan, quyện vào nhau. Không đánh quá lâu bánh dễ bị chai.

- Khuôn bánh rửa sạch và lau khô, có thể sử dụng giấy nến hoặc tráng qua lớp dầu ăn thật mỏng. Đổ phần hỗn hợp bột vào các khuôn (chú ý chỉ đổ 1/2 khuôn để khi nướng bánh nở là vừa). Khi đổ bột vào khuôn xong thì đập khuôn vài lần xuống sàn để không còn bọt khí.

- Bật lò nướng 150 độ C tầm 15 phút rồi cho bánh vào nướng ở nhiệt độ 160 độ C trong vòng 25 phút. Khi thấy bánh nở cao thì hạ nhiệt xuống 150 độ C nướng thêm 15 phút nữa.

- Khi chờ nướng bánh thì đánh sốt trứng. Cho vào âu 2 lòng đỏ trứng, chút muối, nước cốt chanh, đường khuấy đều. Khi thấy trứng quyện đặc thì từ từ cho dầu ăn ít một vào đánh đến khi thấy trứng sánh đặc, mịn, trong là được. Cho sốt trứng vào túi bắt kem, để vào ngăn mát tủ lạnh và dùng trong ngày.

- Khi bánh chín bạn mở lò cho bánh ra, úp ngược xuống rãnh hong bánh. Đợi bánh thật nguội mới tháo ra khỏi khuôn.

- Khi bánh đã nguội thì cắt thành từng miếng hình chữ nhật. Phần bánh còn lại cắt mỏng làm 2 phần để tạo hình bánh bông lan cuộn. Bánh mềm, mịn, xốp nên rất dễ cuộn.

- Rưới nước sốt trứng dầu lên bánh rồi rắc chà bông lên trên. Có thể thưởng thức ngay hoặc cho bánh vào hộp đậy nắp rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh.

Chúc các bạn có một bữa sáng ngon miệng, bạn cũng có thể dùng bánh làm món ăn nhẹ cũng rất thích hợp đấy!