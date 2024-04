"Ăn sạch và lành mạnh" không đồng nghĩa với "ăn đủ chất"



Theo thống kê năm 2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, người Việt ăn uống thiếu lành mạnh, mất cân bằng các chất dinh dưỡng. Chế độ ăn nhiều thịt - mỡ và ít rau - củ - quả, dẫn đến nhiều bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng như thiếu vi chất, thừa cân béo phì, huyết áp, mỡ máu…

Trải qua trận đại dịch năm 2021, các gia đình đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng, điều chỉnh lại chế độ ăn để sống khỏe mạnh hơn cả thể chất lẫn tinh thần. Nhiều chị em phụ nữ chịu khó thay đổi cách ăn uống lành mạnh, ưu tiên chọn thực phẩm sạch... cho cả nhà.

Song theo chuyên gia, thói quen "ăn sạch và lành mạnh" không đồng nghĩa với "ăn đủ chất". Trong 4 nhóm chất dinh dưỡng quan trọng, người Việt thường chú trọng đến đa chất như là tinh bột, chất đạm và chất béo, mà bỏ qua nhóm vi chất gồm vitamin và khoáng chất. 27 loại vitamin và khoáng chất này "nhỏ nhưng có võ", hỗ trợ vận hành các chức năng đề kháng, chuyển hóa năng lượng, vận động… trong cơ thể. Khi thiếu hụt vi chất, cơ thể lại không có những biểu hiện rõ ràng chuyên biệt giống như khi thiếu đường hay thiếu đạm, mà chỉ có một số biểu hiện chung chung như buồn ngủ, kém tập trung, da khô, móng yếu, cảm giác mệt mỏi, đau nhức mơ hồ trong xương khớp… Khi đã có dấu hiệu rõ ràng như thiếu máu, teo cơ, loãng xương, suy giảm miễn dịch… thì tình trạng thiếu vi chất đã diễn ra trong một thời gian dài rồi.

Giữa thành phố bộn bề, ít ai có thể duy trì mỗi bữa ăn đủ chất trước guồng quay bận rộn của cuộc sống. Dù dành nhiều tâm sức thay đổi, song chị N.T.T. (32 tuổi, Bình Chánh) thú nhận: "Tôi cố gắng chọn nguyên liệu sạch, nguồn gốc rõ ràng, để đảm bảo con mình được ăn nguồn thức ăn tốt nhất. Nhưng gia đình ít người và bận rộn, nên tôi thường chỉ nấu 2-3 món đơn giản với thịt cá và canh rau, cũng không rõ bữa ăn đã đủ chất hay chưa".

Chuẩn bị bữa ăn đủ chất "khó nhưng vẫn có chiêu"

Viện Dinh dưỡng Quốc gia đề xuất, mỗi người trưởng thành cần đảm bảo bữa ăn đa dạng thành phần của 7 tầng Tháp dinh dưỡng. Trong đó, tầng rau củ quả cực kỳ quan trọng - chỉ đứng sau tầng ngũ cốc, cần ăn nhiều loại rau củ quả khác nhau để đảm bảo đầy đủ cả lượng lẫn chất.

TS. Đào Thị Yến Phi, Trưởng bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM) sử dụng khái niệm đơn giản và dễ hiểu hơn là "bữa ăn cầu vồng".

TS. Yến Phi làm rõ: "Một chế độ dinh dưỡng cân bằng - gần đây được biết đến là "Bữa ăn cầu vồng" - kết hợp các loại rau củ quả với nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm: đỏ, cam, vàng, trắng, nâu, xanh lá, xanh dương và tím. Bữa ăn giúp hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát cân nặng, đảm bảo bổ sung đầy đủ vitamin và các hợp chất chống oxy hóa cho cơ thể".

Minh hoạ bữa ăn cầu vồng. Nguồn: Shutterstock

Tuy nhiên, vị chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn dinh dưỡng cũng cho hay: "Việc thực hiện bữa ăn cầu vồng đôi khi là thử thách đối với người dân thành thị hiện nay. Do đó, vitamin tổng hợp cũng được coi là giải pháp hỗ trợ tiện lợi để theo đuổi chế độ ăn khoa học".



Centrum là thương hiệu vitamin tổng hợp số 1 thế giới, theo xếp hạng của Nicholas Hall Global CHC. Sản phẩm cũng được các chuyên gia khuyên dùng tại Mỹ, giúp bổ sung hơn 20 vitamin và khoáng chất cho cơ thể mỗi ngày.

Tại Việt Nam, hiện có 2 dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Centrum Dietary Supplement Product và Centrum Silver 50+ Dietary Supplement Product. Mỗi sản phẩm bổ sung hơn 20 vitamin và khoáng chất thiết yếu, phù hợp với từng độ tuổi và tiện lợi để đơn giản hóa việc chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng.

Sản phẩm Centrum. Nguồn: Centrum

