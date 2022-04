Ăn rau rất tốt nhưng có 12 loại rau “đại kỵ” mẹ bầu không nên ăn nhiều kẻo dễ sảy thai, sinh non

Dưới đây là 12 loại rau mẹ bầu không nên ăn nhiều, ăn liên tục để tránh nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Rau ngải cứu

Rau ngải cứu có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe như giảm đau bụng, xoa dịu cơn đau… Tuy nhiên, nó lại được liệt vào danh sách những loại rau bà bầu không nên ăn nhiều. Theo các nghiên cứu chỉ ra thì bà bầu ăn nhiều rau ngải cứu, đặc biệt là 3 tháng đầu thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ co bóp cổ tử cung, gây sảy thai hoặc sinh non.

Mẹ bầu không nên ăn nhiều rau ngải cứu vì có thể gây sảy thai

Tuy nhiên, mẹ bầu cũng không quá lo lắng vì ăn ngải cứu với lượng ít (khoảng 3-5 ngọn/ngày, tuần tối đa 3 lần) thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Rau ngót

Rau ngót là loại rau giàu dinh dưỡng, chứa nhiều canxi, sắt, chất xơ… tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, mẹ bầu lại nên kiêng ăn rau ngót vì có khả năng gây tiêu chảy, sảy thai, xuất huyết. Nguyên nhân là do trong rau ngót có chứa papaverin có khả năng gây co bóp tử cung. Nếu ăn rau ngót, mẹ bầu không được ăn quá 30g mỗi lần.

Rau răm

Đây cũng là một loại rau mẹ bầu cần kiêng. Nguyên nhân là do trong rau răm chứa các hoạt chất gây mất máu và có khả năng làm tăng nguy cơ co bóp tử cung, gây nên tình trạng sinh non, sảy thai.

Rau chùm ngây

Rau chùm ngây được xem là "thần dược" bởi chúng rất giàu dinh dưỡng. Cụ thể: hàm lượng vitamin C cao gấp 7 lần cam, vitamin A gấp 4 lần carot, canxi gấp 4 lần sữa, sắt gấp 3 lần diếp cá, kali gấp 3 lần chuối…

Rau chùm ngây giàu dinh dưỡng nhưng mẹ bầu không nên ăn nhiều

Tuy nhiên, đối với mẹ bầu loại rau này lại cần kiêng khem. Nguyên nhân là do thành phần trong rau chùm ngây có chứa hormone alpha-sitosterol có công dụng ngừa thai, gây co thắt cổ tử cung dễ dẫn đến sảy thai, sinh non.

Đu đủ xanh

Đu đủ xanh tốt cho phụ nữ sau sinh vì có công dụng gọi sữa về dào dạt. Tuy nhiên, nó lại là "trái cấm" đối với mẹ bầu vì đu đủ xanh có nhiều mủ và chứa enzymes gây co thắt tử cung, dẫn đến sinh non, sảy thai.

Ngoài ra, đu đủ xanh cũng chứa nhiều chất oxytocin và prostaglandin có tác dụng kích thích thai nhi khởi động cho giây phút chào đời. Vì thế, nếu chưa đến ngày dự sinh thì mẹ bầu nên tránh ăn đu đủ xanh để giảm những tác động tiêu cực có thể xảy ra.

Rau sam

Rau sam là một loại rau dân giã, mọc ở vườn nhà, đường ngõ vùng thôn quê. Rau sam tính mát, vị hơi chua nên được nhiều người ưa thích, nhất là trong những bữa ăn ngày hè.

Tuy nhiên, bà bầu lại không nên ăn rau sam vì chúng có khả năng tăng cường độ rung tử cung, dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. Ngoài ra, những ai đang mong muốn có con cũng nên hạn chế rau sam vì chúng có khả năng hạn chế sự thụ thai.

Mướp đắng

Mướp đắng tuy chứa nhiều vitamin và khoáng chất nhưng lại là loại rau bà bầu không nên ăn vì chúng ít chất xơ, ít chất béo không phù hợp với chế độ ăn giàu năng lượng của mẹ bầu.

Mướp đắng có thể gây co bóp tử cung dễ dẫn đến sảy thai, sinh non

Bên cạnh đó, ăn mướp đắng còn dẫn đến tình trạng hạ đường huyết, đặc biệt là chất vicine mà mướp đắng tiết ra còn gây hội chứng cấp tính với các biểu hiện đau bụng, nhức đầu, hôn mê đối với những bà bầu có thể trạng yếu. Đặc biệt, mướp đắng có khả năng gây co bóp cổ tử cung dẫn đến sảy thai, sinh non nên mẹ bầu cần kiêng ăn.

Rau má

Rau má giàu vitamin và khoáng chất nhưng nếu bạn đang mang thai thì nên tránh xa loại rau này. Nguyên nhân là do rau má chứa chất làm giảm khả năng thụ thai, đồng thời dẫn đến sảy thai, lưu thai đối với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu. Nếu mẹ đã trải qua tam cá nguyệt đầu tiên thì có thể ăn rau má nhưng chỉ ăn với một lượng nhỏ và không nên ăn liên tục nhiều ngày.

Măng tươi

Món măng tươi chế biến được nhiều món, từ các món xào, đến món canh và được nhiều người ưa thích. Thế nhưng, bà bầu không nên ăn măng vì trong măng có chất cyanide, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chất độc Acid Cyanhydric (HCN) gây hại cho thai nhi, dễ dẫn đến các hiện tượng như sảy thai, dị tật thai nhi.

Dưa cải muối chua

Dưa cải muối chua có hương vị lên men thơm ngon nên được nhiều người thích ăn. Tuy nhiên, nó lại là món ăn không hề tốt đối với mẹ bầu.

Dưa muối chua không tốt đối với mẹ bầu và thai nhi

Các vi sinh vật trong dưa cải muối chua sẽ được chuyển thành nitrat, thúc đẩy nitric tăng ca, gây nguy hại cho sức khỏe của mẹ và thai nhi. Ngoài ra, lượng muối tương đối nhiều trong dưa cải muối còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật, sảy thai. Vì thế, mẹ bầu nên kiêng món ăn này.

Rau mầm

Nhiều người rất thích ăn rau mầm vì chúng giàu dinh dưỡng và ăn giòn, mát. Tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa lại khuyến cáo mẹ bầu không nên tiêu thụ rau mầm.

Nguyên do là vì rau mầm thường xuyên tiếp xúc với phân tươi nên dễ nhiễm khuẩn, gây hại cho hệ tiêu hóa của mẹ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Ngoài ra, rau mầm thường được phun nhiều hóa chất tăng trưởng nên mẹ bầu ăn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, thậm chí là sảy thai.

Củ dền

Củ dền đỏ có vị mát, nhiều người lầm tưởng màu đỏ tươi của củ dền có tác dụng bổ máu nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ngược lại, nó còn khiến cho máu của mẹ bầu bị oxy hóa thành methemoglobin gây tình trạng thiếu máu rất thường gặp ở mẹ bầu, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển bình thường của thai nhi.

Chế độ ăn uống khi mang thai rất quan trọng đối với sự phát triển của thai nhi. Ăn rau xanh rất tốt, nhưng để thai nhi được an toàn và khỏe mạnh, 12 loại rau nói trên cần được mẹ bầu đưa vào thực đơn một cách khoa học, tránh lạm dụng.

