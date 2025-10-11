Phở bò là món ăn sáng được nhiều người Việt ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, dễ ăn và cảm giác no lâu. Một bát phở với thành phần gồm bánh phở, thịt bò, hành lá, hành tây, nước dùng…cung cấp khoảng 350 - 400 kcal, tương đương một bữa cơm chính.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc ăn phở thường xuyên có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nếu không kiểm soát tốt.

Dù giàu tinh bột và chất đạm, phở bò lại có lượng chất xơ rất thấp, chỉ khoảng 0,4 g mỗi bát - thấp hơn nhiều so với nhu cầu cơ thể. Việc thiếu chất xơ lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, làm tăng nguy cơ táo bón và giảm khả năng hấp thụ vitamin, khoáng chất - những yếu tố quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh.

Phở bò là lựa chọn phổ biến thay cơm nhờ giàu đạm và tinh bột.

Nguy cơ khác đến từ lượng muối. Một bát phở chứa trung bình khoảng 3,8 g muối, chủ yếu đến từ nước dùng. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa 5 g muối mỗi ngày. Như vậy, chỉ riêng một bát phở đã chiếm gần trọn "ngân sách" muối hàng ngày, chưa kể các bữa ăn khác.

Nếu thường xuyên dùng cả phần nước, người ăn dễ rơi vào tình trạng thừa muối - yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến cao huyết áp, bệnh tim mạch, sỏi thận, loãng xương và hen phế quản.

Chuyên gia dinh dưỡng khẳng định: Không có thực phẩm nào nên ăn hằng ngày một cách cố định. Việc lạm dụng phở bò, dù là món ăn giàu đạm, có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng , khiến cơ thể thiếu hụt các nhóm chất khác như vitamin, khoáng chất hay chất béo lành mạnh.

Do đó, để đảm bảo sức khỏe lâu dài, cần thay đổi món ăn sáng linh hoạt, kết hợp đủ 4 nhóm chất: bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Người ăn phở cũng nên hạn chế dùng hết nước dùng để giảm lượng muối hấp thụ.

Bữa sáng chuẩn nên diễn ra trong khung giờ từ 7–8h, cách thời điểm thức dậy khoảng 30 phút. Trước khi ăn sáng, nên uống một cốc nước ấm để kích hoạt hệ tiêu hóa và giúp cơ thể thanh lọc sau một đêm dài.

Phở bò có thể là lựa chọn hợp lý nếu ăn đúng cách, không quá thường xuyên và biết tiết chế lượng muối nạp vào. Nếu đã ăn một bát phở vào buổi sáng, bạn nên giảm muối ở các bữa còn lại trong ngày để cân bằng tổng thể.



