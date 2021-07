Ăn óc chó không chỉ tốt cho não bộ, hội chị em chắc chắn sẽ thích mê khi phát hiện công dụng khác từ loại quả này

Một nghiên cứu đăng tải trên Healthline chứng minh rằng thêm quả óc chó vào chế độ ăn uống thường xuyên có thể giúp cải thiện khả năng vận động, sức sống và hình dạng của tinh trùng, do đó giúp cải thiện sức khỏe sinh sản của nam giới. Điều này là do sự hiện diện của các chất chống oxy hóa quan trọng trong quả óc chó có thể giúp giảm tác động của các gốc tự do trong cơ thể - nguyên nhân gây hại tinh trùng và các cơ quan sinh sản như tinh hoàn. Quả óc chó có thể là một lựa chọn thực phẩm tuyệt vời cho nam giới để tăng cường khả năng sinh sản.