An Nguy và người yêu đồng giới sắm đồ cho con khiến nhiều người xuýt xoa vì nhìn cực yêu, nhưng biết giá tiền ai nấy bất ngờ

Bất ngờ thông báo tin mang thai cách đây ít ngày, An Nguy đã khiến đông đảo người hâm mộ cô đi từ sững sờ, bất ngờ đến phấn khích.

Sau khi thông báo tin vui, người yêu đồng giới của An Nguy là Alex cũng đã gửi lời cảm ơn đến những người đã chúc mừng và quan tâm đến tổ ấm nhỏ của mình. Những ngày qua, cả hai cũng cập nhật cuộc sống thường ngày lên Instagram Story khá thường xuyên.

An Nguy và người yêu đồng giới khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ chuyện mang thai.

Không rõ hiện nữ Vlogger đã ở tuần thứ bao nhiêu của thai kỳ nhưng trong những bức ảnh mà cô và người yêu đồng giới đăng tải thì bụng bầu của An Nguy đã khá lớn. Cặp đôi cũng đã mua sắm nhiều món đồ để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé.

Qua một bức ảnh, người hâm mộ phát hiện ra cặp đôi đã mua sắm cho em bé những bộ đồ xinh xắn đến từ thương hiệu thời trang Carter's.

Đây là một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực quần áo trẻ em đến từ Mỹ và không hề xa lạ với nhiều người. Các sản phẩm của Carter's rất đa dạng, cả về kiểu dáng và chất liệu. Thiết kế của Carter's được nhiều mẹ yêu thích vì vừa thời trang, sành điệu, hiện đại, màu sắc nhã nhặn, tinh tế. Là thương hiệu thời trang bình dân nên giá thành của các sản phẩm của Carter's không quá đắt đỏ, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Cặp đôi đã mua sắm quần áo để chuẩn bị đón em bé chào đời.

Một trong những set đồ xinh xắn mà An Nguy và Alex sắm cho con có giá khoảng 15 USD (tương đương gần 350 nghìn đồng).

Một trong những set đồ mà An Nguy và Alex sắm cho con là chiếc quần yếm màu nâu in họa tiết gấu dễ thương kết hợp với áo thun trắng in họa tiết nhí xinh xắn. Set đồ này có giá khoảng 15 USD (tương đương gần 350 nghìn đồng). Điều này cũng khiến nhiều người bất ngờ vì bộ đồ rõ xinh xắn mà giá thành cũng không quá cao.

Hiện tại, những thông tin xoay quanh chuyện bầu bí của An Nguy vẫn đang tiếp tục nhận được đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.