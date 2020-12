An Nguy và người tình đồng giới đã làm điều này cho đứa con sắp chào đời?

Hiện tại, những thông tin về tuyên bố mang thai đầy bất ngờ của An Nguy vẫn đang là chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi. Cư dân mạng cũng chú ý tới động thái trùng hợp của An Nguy và người tình đồng giới Alex trên trang cá nhân trước khi tuyên bố mang thai. Theo đó, cả hai cùng xóa toàn bộ hình ảnh trên trang cá nhân, chỉ để lại 2 - 5 bài đăng trước đó.

Không những vậy, cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra việc An Nguy và người tình đồng giới Alex đã lập riêng một trang cá nhân cho đứa bé sắp chào đời. Cụ thể, vào bài đăng tuyên bố mang thai trên trang cá nhân của An Nguy và Alex, mọi người dễ dàng nhận thấy việc cả hai đã "tag" thêm một tài khoản có tên "Bé Bay (@baybebonggg)".

Trang cá nhân mà An Nguy và Alex lập cho đứa bé sắp chào đời. Mới được lập nhưng tài khoản này đã có hơn 1.000 lượt người follow.

Trên tài khoản này cũng đăng tải hình ảnh tương tự kèm dòng trạng thái: "Christmas 2020, first photo with my mommies" (tạm dịch: Christmas 2020 bức ảnh đầu tiên với hai người mẹ). Nhiều người suy đoán rằng, đây là trang cá nhân do An Nguy và Alex lập dành riêng cho đứa bé sắp chào đời. Đặc biệt, cả hai cũng tiết lộ luôn tên ở nhà mà cả hai đã đặt cho bé chính là bé Bay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng.

Trong bài đăng trên trang cá nhân, An Nguy có "tag" tài khoản mà mình lập cho con.