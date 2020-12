An Nguy tiết lộ cách người tình đồng giới chăm sóc khi cô mang bầu

Mới đây, thông qua trang cá nhân mà An Nguy lập riêng cho đứa con đầu lòng của mình, cô đã có chia sẻ hình ảnh người yêu đồng giới Alex đang nằm lướt điện thoại và không hay biết bản thân bị chụp trộm.

Đi kèm với bức ảnh, An Nguy chia sẻ rằng: "Má heo nằm kím máy mát xa chân cho má mập, hông chơi với tui". Qua chia sẻ của An Nguy có thể thấy, người yêu đồng giới rất quan tâm chăm sóc cô trong suốt thời kỳ mang thai.

Hôm qua (26/12), người yêu đồng giới của An Nguy đã có chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi cũng như yêu quý bọn mình. Mong rằng chút tin vui nho nhỏ này có thể phần nào trở thành động lực cho những bạn đang có ý định đẻ hoặc chưa thống nhất được ai sẽ đẻ thì sẽ tìm ra câu trả lời sớm nhất cho mình. Love!".

Hôm 25/12, An Nguy bất ngờ chia sẻ tấm ảnh mới nhất với chú thích hài hước: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành". Cùng với chú thích này là tấm ảnh An Nguy với bụng bầu vượt mặt chụp cùng Alex - người yêu đồng giới.