An Nguy than thở tâm lý thay đổi khi mang bầu: Thường xuyên khóc lóc, nghi ngờ người yêu đã thay đổi

NHỮNG THAY ĐỔI TỪ KHI MANG BẦU

Phụ nữ khi mang bầu chịu rất nhiều sự thay đổi từ tâm lý đến ngoại hình. Có điều phần lớn mọi người chỉ nhận thấy những thay đổi về ngoại hình vì nó dễ dàng hơn còn tâm lý thì lại không được để ý đến vì đơn giản, nó không được nhìn thấy, thậm chí còn bị gọi là "làm quá". Mình thường nghe thấy mọi người nói bà bầu là "gớm ai mà chả chửa đẻ, có phải mỗi mày đâu mà lắm chuyện" và thế là phụ nữ chẳng được lên tiếng về những gì họ đang phải trải qua nữa. Nghĩa vụ của họ chỉ là mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày không được than vãn, nếu có chuyện gì thì tự giải quyết.

Mình may mắn không thay đổi gì nhiều về ngoại hình nhưng tâm lý thì mong manh như cánh bướm. Để mà nói về mình lúc trước thì mình là một đứa sống khá tích cực, mình có thể khó tính nhưng luôn nhìn đời lạc quan. Ngay cả khi bị tai nạn ngã xe bầm dập mình cũng chỉ nghĩ "ôi may quá chưa chết", thế nên ai cũng bảo mình không nghiêm túc, cợt nhả với đời. Thế mà đến lúc chửa, mình như cái vòi nước hở van. Hở tí là khóc, có dỗ cũng vẫn khóc, không dỗ càng khóc to hơn. Hôm trước định đi chụp ảnh mà hôm sau trời trót mưa mà mình cảm thấy cái cuộc đời này sao mà nó tàn ác, nhất quyết phải vùi dập mình mới hả dạ hay sao. Trong thời gian dịch Covid, Alex không đi cắt tóc được nên nuôi tóc dài. Đến lúc bên mình được mở lại tiệm cắt tóc, Alex xin mình đi cắt mình cũng ok rồi. Về đến nhà nhìn thấy tóc mới mình khóc nguyên nửa ngày, cứ nằm thút thít "thôi cái tóc nó thay đổi tức là cả con người nó thay đổi rồi, nó không còn là Alex của ngày xưa nữa." Tầm này logic nó cũng chỉ là một từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp mà thôi.

Đấy, ai không hiểu thì lại bảo con này bị dở hơi. Còn người hiểu biết sẽ biết rằng có nhiều lý do CÓ THẬT cho sự thay đổi này mọi người nhé...

Đúng, ai rồi cũng chửa cũng đẻ nhưng nếu không đủ quan tâm thì cũng đừng buông lời làm sứt mẻ tình cảm.

Chốt lại là con người ai cũng cần được thương yêu, nhưng mà bọn tôi đang chửa, nên là cần được yêu thương gấp đôi. Bác nào chửa sinh đôi thì cần được yêu thương gấp ba, ok?