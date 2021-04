An Nguy khoe ảnh trên bàn đẻ, miêu tả quá trình đẻ mổ khiến mọi người hết hồn: "Bụng mình như một cuộc thi làm bánh Mochi, người kéo người lấy chày giã, giã nhiệt tình"

Hôm 6/3 vừa qua, em trai của hot Vlogger An Nguy đã bất ngờ đăng tải bức ảnh của một em bé mới sinh rất đáng yêu. Tuy không nói rõ nhưng qua các nói chuyện với bạn bè, em trai An Nguy đã ngầm xác định chuyện chị gái vượt cạn thành công và em bé trong hình chính là con của cô. Ngay sau đó, trên trang cá nhân của An Nguy cũng đăng tải một bức hình đầy tính tượng hình mà nhiều người dịch ra là mẹ tròn con vuông.

Đến tận hôm nay, sau gần 1 tháng sinh con An Nguy mới chính thức lộ diện và lên tiếng chia sẻ về câu chuyện đi đẻ của mình.

Được biết, An Nguy sinh mổ chủ động ở tuần thứ 39 do có nhiều khối u xơ tử cung. Hành trình vượt cạn của cô tuy không quá vất vả song cũng chẳng ít đau đớn. Đặc biệt là khi bác sĩ tiến hành mổ lấy thai. Dù đã được tiêm thuốc gây tê nhưng cô vẫn cảm nhận được nỗi đau khi bác sĩ nhồi, ấn bụng để lấy em bé ra ngoài. Hot Vlogger miêu tả quá trình này giống như các bác sĩ đang làm bánh Mochi ở bụng của cô. Đau đớn của An Nguy dừng lại khi em bé chào đời.

Hình ảnh con của An Nguy khi mới chào đời được em trai cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Hành trình chăm sóc con nhỏ của An Nguy cũng gặp nhiều khó khăn khi 1 tháng qua không được ngủ và phải thức trông con, còng lưng hút sữa, vì thế tính cách cũng không tránh khỏi đôi lúc cục súc. Nhưng nếu được chọn lại, An Nguy khẳng định nghìn lần rằng cô sẽ vẫn đẻ.

Chia sẻ của An Nguy khiến mọi người vô cùng thích thú và dành cho cô rất nhiều lời chúc mừng ở phía dưới. Ai cũng mong An Nguy sớm hồi phục sức khỏe và khoe nhiều hình của bé Bay cho mọi người cùng ngắm.

Dưới đây là nguyên văn chuyện đi đẻ của An Nguy:

"LẠI LÀ CHUYỆN ĐI ĐẺ

Đúng vậy. Đây lại là một câu chuyện đi đẻ, về căn bản thì cũng giống như bao câu chuyện đi đẻ khác. Những dòng này được viết trong lúc người mẹ đang còng lưng hút sữa cho con, nên ngoài tình yêu thương bất tận dành cho con mình, đương nhiên không thể tránh khỏi đôi chút cục súc của một kẻ 1 tháng rồi không được ngủ và biết rằng từ giờ đến cuối đời sẽ còn nhiều đêm thức trắng. Nhưng nếu được lựa chọn lại thêm một nghìn lần nữa thì vẫn sẽ đẻ.

Mình đẻ mổ, và nếu ai còn nói với mình đẻ mổ nhàn tênh, không đau tí nào là mình uýnh liền. 2 năm trước mình phải mổ u xơ cổ tử cung, bác sĩ bóc ra được 17 cục, thế nên lần này bác chỉ định mình mổ vào tuần thứ 39 vì mình thuộc dạng rủi ro cao do u vẫn lên rất nhiều. Mình may mắn có được bác sĩ dễ thương vô cùng, còn bấm số hộ mình đẻ ngày tổng 9 cho đẹp. Đương nhiên mình cũng "ngựa" không kém, nhờ người nhà ở Việt Nam xem ngày hộ và trùng hợp thay, thầy xem bảo ngày nào đẻ cũng được trừ ngày bác sĩ chọn.

Bức hình của An Nguy sau khi vừa sinh con khiến nhiều người bất ngờ và thích thú.

Trước ngày nhập viện, mình quyết tâm làm bộ lông nheo cho đẹp gái. Đẻ thì đẻ chứ vẫn phải đẹp. Cũng khá là đáng tiền vì từ lúc bước chân vào viện đến lúc xuất viện người ta chỉ thấy mỗi bộ lông nheo của mình tại dịch ai cũng phải đeo khẩu trang, trừ lúc y tá vào lấy nhiệt độ với bắt uống thuốc mới được bỏ ra. Thế nên mình mới có được chiếc ảnh để đời như các bạn đang thấy. Chiếc ảnh được chụp sau khi các anh chị y tá thực tập đến ấn bụng cho hết sản dịch và tự hứa với lòng bao giờ khoẻ sẽ dậy uýnh từng anh từng chị một.

Tiêm tê xong, bác sĩ gây tê bảo mình yên tâm đi hết đau rồi đấy, giờ chỉ thấy có một tí lực ép xuống bụng để lấy em bé ra thôi. Bảo thế thì tin thế chứ ai ngờ toàn là dối gian. Cảm giác bụng mình như một cuộc thi làm bánh mochi, người kéo người lấy chày giã, giã nhiệt tình, giã như chưa bao giờ được giã. Mình đau quá trời mà không thấy Alex khóc mình mới bảo: "Mốt tới lượt mi, ta đẻ mi cũng phải đẻ". Thế là Alex khóc luôn, chắc thương mình quá.

Mọi sự đau đớn dừng lại khi mình nghe thấy tiếng khóc của em bé, nước mắt tự nhiên trào ra, giống hệt như lần đầu tiên nghe thấy tiếng tim em đập lúc siêu âm. Đương nhiên là nó dừng được độ 2 giây thôi là hết giờ cảm động đến giờ run tung người. Với ý chí mạnh mẽ vốn có mình gồng hết sức bình sinh để giữ cơ thể lại và cuối cùng mình vẫn run bần bật. Đến lúc vào phòng hồi sức, y tá bưng con lại để da kề da với mẹ mà tay vẫn run chỉ sợ rớt con. Nghĩ 39 tuần con ở trong bụng chiến đấu với đám u xơ mặt giặc để ra gặp mẹ mà vừa ra đời được nửa tiếng con mẹ đã làm rớt nó chắc nó thất vọng lắm.

Chuyện còn dài nhưng mà thôi sữa hút xong rồi, giờ phải đi giặt cái ga giường con nó mới ọc sữa ra".