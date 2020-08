Pha 5 loại sinh tố này để uống cả tuần thay bữa sáng thì đảm bảo chị em "đẹp hết phần thiên hạ"!

- Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh công dụng của quả dứa rất tốt cho da và dáng vóc. Cụ thể, dứa sẽ giúp da bạn mờ thâm nám, lành sẹo mụn, ngăn ngừa lão hóa, sáng hồng và tẩy tế bào chết, bụi bẩn vô cùng hiệu quả. Ngăn nguy cơ béo phì giúp dáng vóc thon gọn và cuốn hút.



- Chất chống oxy hóa trong trái cam thúc đẩy sức khỏe bằng cách ngăn chặn tổn thương oxy hóa. Đây là tình trạng mất cân bằng giữa các chất chống oxy hóa và các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do.

Nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Thậm chí những chất này có thể giúp bảo vệ chống lại các tình trạng mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

- Vitamin C trong dâu tây đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh ra collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và co giãn của da. Lượng collagen sẽ mất dần đi khi chúng ta có tuổi, do vậy, tiêu thụ những thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp làn da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn.



- Quả việt quất chứa đầy đủ các loại dinh dưỡng thiết yếu để cơ thể hoạt động khỏe mạnh như vitamin K ,E, C, A, các khoáng chất và chất xơ. Đặc biệt loại quả này chứa vitamin B-complex, tức là B-6, pantothenic acid, riboflavin, niacin và acid folic giúp cơ thể chuyển hóa protein, chất béo, carbohydrate.

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng khi ăn quả việt quất, bạn không những giảm được nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường, tim mạch, mà còn có làn da và mái tóc khỏe mạnh. Bạn sẽ trông tươi trẻ, tràn đầy năng lượng và có một vóc dáng cân đối.

- Thịt quả bơ cung cấp nhiều boron. Khoáng chất này khi được hấp thụ sẽ giúp tăng cường khả năng chuyển hóa canxi – thành phần chính cấu tạo nên xương. Ngoài ra, thành phần vitamin K trong bơ cũng là một vật liệu quan trọng để hình thành nên tế bào xương.