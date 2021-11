Án mạng sau tiếng la thất thanh ở Bình Dương: Cô gái trẻ gục chết trên vũng máu sau cuộc cãi vã với bạn trai

Theo PLO, tối nay 8/11, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thuận An đang khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng nghiêm trọng.

Đồng thời, công an cũng tiến hành lấy lời khai đối tượng N. (29 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra do nghi có liên quan đến vụ án mạng.

Cô gái trẻ gục chết sau khi cãi nhau với bạn trai

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng cãi nhau ở 1 dãy trọ trong KDC Việt-Sing thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An).

Sau đó, những tiếng la hét thất thanh vang lên, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện 1 cô gái nằm trên vũng máu.

Thông tin PLO cho biết, sau khi gây án đối tượng nam thanh niên N. đã đến công an đầu thú.

Bước đầu người này khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên hai bên xảy ra cãi nhau. Bực tức, N. dùng dao đâm người yêu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của N..

Cùng lúc nhiều người chia sẻ hình ảnh hiện trường vụ việc khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.