Án mạng ở Cty JumBo Đồng Nai: Ớn lạnh nụ cười của gã chồng cầm xẻng đánh chết đồng nghiệp của vợ vì ghen tuông

Như thông tin đã đưa, chiều 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp nghi phạm Hoàng Văn Bắc (28 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại Công ty J.B (khu công nghiệp Suối Tre, TP.Long Khánh, Đồng Nai).

Đối tượng bị bắt ngay khi xảy ra vụ việc

Bắc là nghi phạm dùng xẻng đánh chết anh P.Đ.G.A. (29 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai), là đồng nghiệp trong công ty.

Cảnh Bắc cầm xẻng tiến về khu vực có công nhân đang làm việc rồi đập tới tấp vào một nam giới khiến người này tử vong

Được biết, nguồn cơn vụ việc là do ghen tuông. Theo những người chứng kiến sự việc, nhiều đồng nghiệp trong công ty đã tới can ngăn nhưng do màn ra tay quá tàn độc của Bắc, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Đáng nói, sau khi xảy ra án mạng, không chỉ có đoạn clip ghi lại vụ việc mà những bức ảnh đối tượng Bắc nở nụ cười sau màn ra tay tàn độc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Bắc nở nụ cười sau khi gây án

Theo lời vợ của Bắc thì trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng thường xuyên ghen tuông vô cớ khiến cuộc sống vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Bắc bị bắt giữ, di lý về cơ quan Công an (Ảnh: Báo công an nhân dân)

Hiện Công an TP. Long Khánh đã bàn giao đối tượng Bắc cho phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra về hành vi giết người.