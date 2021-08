Án mạng kinh hoàng ở Nghệ An: Đến nhà bạn chơi, người đàn ông bị chém gần đứt lìa đầu

Chiều 1/8, Trung tá Nguyễn Văn Đạo - Trưởng Công an thị xã Thái Hoà (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, người đàn ông tên C. (31 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đến nhà anh S. (trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hoà) chơi.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Quá trình nói chuyện, anh C. xảy ra mâu thuẫn với người đàn ông tên T. (trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn) cũng đang có mặt tại nhà anh S., rồi 2 bên xảy ra xô xát.

Anh C. sau đó bị T. dùng dao chém gần đứt lìa đầu, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Anh C. bị chém tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Được biết, anh T. là bạn của anh S., thời điểm xảy ra vụ việc, anh T. đến nhà anh S. chơi thì xảy ra sự việc đau lòng.