Ăn mận vào mùa hè giúp tăng sinh collagen nhưng có 2 đại kỵ cần phải tránh

Mùa hè là thời điểm mận chín đỏ, giòn ngon. Chúng không chỉ là món tráng miệng tuyệt vời mà còn là thứ quả mang nhiều lợi ích sức khỏe. Chủ yếu là do các thành phần dinh dưỡng phong phú có trong chúng: bao gồm chất xơ, chất chống oxy hóa, các vitamin quý giá...

Đặc biệt, mận giàu vitamin C. Theo Stylecraze, trung bình 165g mận có chứa 15,7mg vitamin C, chiếm 26% nhu cầu vitamin C hàng ngày của một người. Trong khi đó, vitamin C là thành phần cần thiết cho quá trình tổng hợp và duy trì collagen. Đồng thời, nó cũng hoạt động như một loại keo kết dính các sợi collagen lại với nhau. Do đó, tiêu thụ các loại quả giàu vitamin C như mận cũng góp phần không nhỏ trong việc tăng sinh collagen cho phụ nữ.

Ngoài ra, quả mận còn được chứng minh mang lại rất nhiều công dụng sau đây.

Những lợi ích mà quả mận đem lại cho sức khỏe

1. Mận giúp trị táo bón

Quả mận rất giàu chất xơ và các hợp chất phenolic, điều này giúp nhuận tràng và giảm táo bón. Các nhà khoa học người Luxembourg và Bỉ cho biết, các loại carotenoid và polyphenol có trong mận đem lại lợi ích trong việc kích thích tiêu hóa.

2. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Mận có chứa các hợp tính sinh học sorbitol, axit quinic, axit chlorogenic, vitamin K1, đồng, kali và boron.... Những chất dinh dưỡng này phối hợp với nhau và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Mận cũng làm tăng nồng độ adiponectin trong huyết thanh, một loại hormone điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất xơ trong mận cũng có thể làm chậm tốc độ hấp thụ carbs và có thể giúp kiểm soát cân nặng.

Đáng chú ý, các hợp chất phenolic trong mận có thể làm tăng độ nhạy insulin – do đó hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

3. Có thể giúp ngăn ngừa ung thư

Một nghiên cứu thực hiện bởi Đại học Minnesota (Hoa Kỳ), cho thấy chất xơ và polyphenol trong quả mận khô có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ gây ung thư đại trực tràng.

Các thử nghiệm khác trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất từ quả mận có thể tiêu diệt cả những dạng tế bào ung thư vú nguy hiểm nhất. Hiệu quả này có liên quan đến hai hợp chất trong mận là axit chlorogenic và neochlorogenic. Mặc dù các axit này khá phổ biến trong trái cây, nhưng mận dường như chứa chúng ở mức cao đáng ngạc nhiên.

4. Tốt cho trái tim

Một nghiên cứu thực hiện bởi Đại học California cho biết, việc ăn mận khô thường xuyên có thể làm giảm mức cholesterol. Để có được kết quả này, các nhà nghiên cứu đã cho những người đàn ông được chẩn đoán có lượng cholesterol cao ăn 12 quả mận khô trong 8 tuần. Sau cuộc thử nghiệm, họ thấy mức cholesterol trong máu được cải thiện.

5. Thúc đẩy sức khỏe của xương

Quả mận có chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, loại vitamin này giúp cải thiện sự cân bằng canxi trong cơ thể, từ đó tăng cường sức khỏe của xương.

2 đại kỵ cần nhớ khi ăn mận để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), quả mận vị chua chát, tính bình, tác dụng bổ xương, chủ trị đau xương khớp.

Nhiều bộ phận của cây mận có thể dùng làm thuốc. Trong đó: Lá dùng giải cảm, nhựa chủ trị sưng đau mắt, vỏ cây mận chủ trị đau răng, mụn lở... Tuy nhiên nên lưu ý một số điều sau khi ăn mận.

1. Không nên ăn quá nhiều mận trong một lúc

Trong Đông y, ăn quá nhiều mận có thể gây ra hiện tượng nóng trong, sinh nhiệt và gây nên mụn nhọt trong cơ thể. Không những thế mận có vị chua, ăn quá nhiều có thể gây hại dạ dày. Để tránh tác động xấu của mận với cơ thể, mỗi người không nên ăn quá nhiều, hàng ngày có thể ăn từ 8-10 quả mận. Bệnh nhân tiểu đường khi ăn mận cần chú ý liều lượng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp cụ thể.

2. Người đang mắc bệnh nên thận trọng khi ăn mận

Người đang dùng thuốc Đông y cần tránh ăn mận. Mận dù có nhiều công dụng trong việc chữa bệnh nhưng có thể tạo ra tác dụng phụ với một số loại thuốc nếu bạn ăn quá nhiều.

Người mới trải qua phẫu thuật cũng được khuyến cáo không nên ăn mận để không ảnh hưởng quá trình hồi phục.

Mận là loại quả có vị chua, chứa hàm lượng axit cao có thể ảnh hưởng đến dạ dày và men răng, đặc biệt là ở trẻ em. Những đối tượng đang mắc bệnh dạ dày được khuyến cáo không nên ăn nhiều mận.