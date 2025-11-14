Ăn mặc hở hang làm video nấu ăn, hot girl khiến CĐM "bùng lửa" phẫn nộ

Hot girl cố tình hở hang để làm video câu view, câu like

Mạng xã hội là nơi mà tốc độ lan truyền của thông tin được tính bằng giây. Vì vậy, các hot girl hay những người có ảnh hưởng (KOL) luôn phải cố gắng tìm ra công thức "viral" để đạt được lượng tương tác (view, like, share) khổng lồ, từ đó thu về lợi ích về mặt thương mại và danh tiếng. Đây là một cuộc đua khốc liệt, và đôi khi, danh vọng cá nhân đã đẩy họ đến những lựa chọn nội dung đáng lên án.

Điển hình là trường hợp gây tranh cãi của một hot girl làm video ẩm thực dưới đây. Mục đích ban đầu của video là chia sẻ công thức, cách chế biến món ăn. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào kỹ năng nấu nướng hay chất lượng món ăn, cô nàng lại chọn cách khoe cơ thể một cách lộ liễu.

Trong video được chia sẻ, hot girl này diện một bộ trang phục bó sát, hở hang quá mức, để lộ vòng một và một phần lớn da thịt. Đáng nói hơn, những động tác như cúi người, khom lưng để thao tác trong bếp lại càng khiến trang phục trở nên phản cảm, vô tình hay cố ý đẩy sự chú ý của người xem ra khỏi nội dung chính là nấu ăn. Với không ít người xem, họ không hiểu liệu đây là video hướng dẫn ẩm thực hay là một màn trình diễn hình thể. Rõ ràng, việc lựa chọn outfit này giữa không gian bếp núc không hề phục vụ cho mục đích nấu ăn mà chỉ nhằm câu view, câu like mà thôi.

CĐM "bùng lửa" phẫn nộ trước chiêu trò câu kéo sự chú ý

Ngay sau khi đoạn video nấu ăn này được lan truyền trên các nền tảng, CĐM đã có những phản ứng dữ dội. Sự chỉ trích không chỉ dừng lại ở việc đánh giá trang phục thiếu phù hợp, mà còn nhằm vào động cơ làm nội dung. Nhiều người dùng bày tỏ quan điểm rằng việc sử dụng cơ thể để làm "mồi nhử" là sự thiếu tôn trọng đối với người xem và chính nghề sáng tạo nội dung.

Một tài khoản bình luận: "Chủ yếu khoe [cơ thể] chứ tôi sống 45 năm cuộc đời giờ mới thấy tụi làm clip câu view thôi chứ ông bà anh chị em tôi làm bếp chưa ai mặc như thế này cả". Một ý kiến khác chỉ ra thẳng vấn đề: "Nhiều khán giả ở đây người ta không quan tâm đến món ngon hay không", ngụ ý rằng mục đích ban đầu của video đã bị bóp méo hoàn toàn bởi yếu tố hình thể.

Có thể thấy, đây là một hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường mạng xã hội, đặc biệt khi các nội dung này dễ dàng tiếp cận với giới trẻ và trẻ vị thành niên. Nhiều người cho rằng, đây là một hình thức "bán rẻ" giá trị bản thân, đặt lợi ích tương tác lên trên đạo đức và thẩm mỹ. Rõ ràng, các nền tảng mạng xã hội mạnh tay hơn trong việc kiểm duyệt và gỡ bỏ những nội dung có yếu tố "câu view" như thế này.