Ăn khoai lang giúp giảm cân tốt nhất? 6 sự thật về khoai lang bạn phải biết

1. Loại khoai lang nào thích hợp để giảm cân nhất?

Khoai lang cũng có rất nhiều loại như khoai lang vàng, khoai lang tím, khoai lang trắng… Cùng với đó hàm lượng dinh dưỡng của chúng cũng khác nhau.

Khoai lang vàng tuy có lượng calo thấp nhưng lại là loại chứa lượng đường cao nhất. Nếu lựa chọn đây là thực phẩm giảm cân bạn nên ăn với mức độ vừa phải, không nên ăn nhiều quá.

Khoai lang trắng có hàm lượng tinh bột rất cao chiếm tới 25% trọng lượng. Cùng với đó khoai lang tím cũng chứa các loại đường như glucose, sucrose, fructoze... Nhưng hàm lượng protein trong loại khoai lang này lại là thấp nhất. Do đó, khoai lang trắng cũng phù hợp với các bạn đang giảm cân.

Ảnh minh họa

Khoai lang tím chứa lượng calo tương đối thấp. Nhưng bù lại, lượng chất xơ, vitamin A cùng các vitamin nhóm B, C lại rất dồi dào… nên đây là lựa chọn rất tốt để giảm cân. Sử dụng khoai lang tím để giảm cân sẽ giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn nhờ hàm lượng chất xơ. Từ đó hiệu quả giảm cân cũng lớn hơn.

Vì vậy tốt nhất nên lựa chọn khoai lang tím để giảm cân hiệu quả.

2. Khoai lang hay khoai tây cái nào bổ dưỡng hơn?

Năng lượng và nước cacbon của khoai lang thấp hơn khoai tây một chút, lần lượt là 75% và 86%. So với khoai tây, khoai lang còn chứa đường sucrose nên có vị ngọt thanh, nếu bạn muốn giảm cân và ăn ngọt thì hãy chọn khoai lang. Khoai lang cũng chứa β-carotene mà trong khoai tây không có, hàm lượng này cao tới 6285microgam/100g, cao hơn cả cà rốt và bí ngô, có thể chuyển hóa thành vitamin A. Do đó, kiến nghị ăn khoai lang để giúp bảo vệ mắt.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong khoai lang và khoai tây cũng khá cao, lần lượt là 30,3 và 29,5mg/100g, có thể so sánh với cam và quýt trong các loại quả có múi. Từ góc độ bảo vệ vitamin C, tốt nhất nên ăn ở dạng hấp, ít ăn luộc hoặc chiên vì vitamin C dễ tan trong nước trong quá trình nấu và bị nhiệt độ cao phá hủy trực tiếp trong quá trình chiên.

3. Người có đường huyết cao ăn khoai lang được không?

GI (chỉ số đường huyết) của khoai lang luộc là 77 và GI của khoai lang nướng tăng lên 94. Điều này là do một phần đường sucrose được chuyển hóa thành maltose, tạo ra lượng đường nhanh hơn trong quá trình nướng. Vì vậy, khoai lang luộc sẽ thân thiện hơn với những người có lượng đường trong máu cao, tuy nhiên GI là 77, đây cũng là thực phẩm có GI cao, vì vậy bạn nên ăn ít hơn và kết hợp với các loại rau xanh.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, những bạn có lượng đường trong máu thấp không nên ăn nhiều khoai lang nướng. Một là đường huyết tăng nhanh dễ chuyển hóa thành mỡ và tích tụ, hai là khoai lang mất nước sau khi nướng, năng lượng cao hơn nên người ăn dễ tăng cân.

4. Phải làm gì nếu ăn khoai lang bị đầy hơi và trào ngược axit?

Đầy hơi là do chất xơ trong khoai lang bị vi sinh vật trong ruột già lên men tạo ra khí. Trào ngược axit là do khoai lang giàu chất xơ, dạ dày làm rỗng chậm, nước cacbon kích thích tiết axit trong dạ dày, những người có chức năng tiêu hóa kém sẽ dễ bị trào ngược axit sau khi ăn quá nhiều. Chỉ có một cách, đó là ăn ít đi, ăn kèm với các loại rau ít tinh bột như rau lá xanh.

5. Ăn khoai lang giảm cân vào thời điểm nào?

- Buổi sáng: Ăn khoai lang cho bữa sáng là sự lựa chọn hoàn hảo cho thân hình của bạn vì vừa ít calo hấp thụ vào cơ thể, lại tạo cảm giác no lâu mà không có cảm giác đói, nhuận tràng, tốt cho người táo bón. Bạn có thể ăn kèm khoai lang với sữa chua, sữa nguyên kem hoặc salad, rau xanh… để đảm bảo đủ năng lượng.

- Buổi trưa: Buổi trưa cũng là thời gian tốt mà bạn nên ăn khoai lang, vì khi đó canxi trong cơ thể có thể hấp thụ trong vòng 3 - 4 tiếng, đặc biệt dưới ánh nắng mặt trời giúp canxi hấp thụ tốt nhất.

6. Khoai lang bị mốc, mọc mầm có ăn được không?

Khoai lang bị mốc và thâm đen sẽ tạo ra độc tố ketone, độc tố này chịu được nhiệt độ cao và không thể bị phá hủy khi nấu hoặc nướng nên khoai lang bị mốc không thể ăn được. Khoai lang mọc mầm có thể ăn được, khi mầm lớn lên là lá khoai lang. Lá khoai lang chứa rất nhiều chất xơ không hòa tan và hàm lượng canxi cao tới 180mg/100g.

Nguồn QQ