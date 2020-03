“Ăn Hảo Hảo, giàu điên đảo” – Hơn 12.000 giải thưởng đến tay người trúng thưởng

Sau lần quay số thứ 3 của chương trình "Ăn Hảo Hảo, giàu điên đảo" diễn ra vào ngày 2/3/2020 vừa qua, danh sách 20 vị khách hàng may mắn trúng giải nhất là 20 viên kim cương, mỗi viên trị giá 200 triệu đồng đã chính thức hoàn thiện. Tính đến hết ngày 12/3/2020, 186 bộ 5 đồng tiền vàng (giải nhì), 1913 phong bao lì xì tiền mặt 2 triệu đồng (giải ba) và hàng nghìn tài khoản điện thoại (giải tư) cũng đã tìm ra chủ nhân. Chương trình diễn ra từ từ 2/12/2019 đến 29/4/2020, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 16 tỉ đồng. Đây được xem như lời tri ân sâu sắc của Acecook Việt Nam gửi đến tất cả những khách hàng đã luôn tin yêu và ủng hộ mì Hảo Hảo trong 20 năm qua.

Chị Lộ Thị Ngọc Thu cười hạnh phúc khi nhận viên kim cương trị giá 200 triệu đồng

Chị Lộ Thị Ngọc Thu (TP. HCM) - chủ nhân của 1 trong 20 viên kim cương đã chia sẻ: "Trước giờ gia đình chị rất thích mì Hảo Hảo, thường chỉ chọn mì Hảo Hảo để mua thôi! Lúc mua gói mì về, cào trúng được thẻ 200.000 đồng thấy mừng lắm, vì trước giờ chưa từng trúng được cái gì hết. Sau đó chị đọc thông tin thấy bảo gửi tin nhắn đến tổng đài Hảo Hảo để tham gia quay số và trúng giải tiếp. Chị cũng làm theo và không nghĩ gì đến giải thưởng, cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ làm theo cho vui thôi. Nhưng sau đó, khi đang ở trên công ty, chị nhận được cuộc gọi từ tổng đài Hảo Hảo, thông báo rằng chị đã trúng giải nhất, viên kim cương 6,1ly. Lúc đó chị như không tin vào tai mình nữa, còn hỏi lại xem có đúng như vậy không. May mắn đến quá bất ngờ khiến chị hạnh phúc đến vỡ oà. Đến hôm lên nhận giải chị vẫn còn cảm xúc lâng lâng khó tả, vì không nghĩ mình lại may mắn đến như vậy. Tôi thật sự rất bất ngờ và vui mừng, đây quả thật là một trong những điều may mắn nhất từ trước đến giờ tôi nhận được".

Viên kim cương sáng chói của "Ăn Hảo Hảo, giàu điên đảo"

Ngoài chị Ngọc Thu, danh sách 19 người còn lại trúng giải nhất, mỗi giải là 1 viên kim cương trị giá 200 triệu đồng cũng đã hoàn thiện.

Không dừng lại ở đó, lần này Hảo Hảo "chơi lớn" với số lượng giải thưởng "cao hơn cả núi, dài hơn cả sông". Dù đã kết thúc lần quay số thứ 3 nhưng khi cào "sương sương" trước ngày 29/04/2020, khách hàng vẫn có cơ hội nhận ngay các giải thưởng bao gồm: giải nhì – 5 đồng tiền vàng SJC 9999; giải ba – bao lì xì trị giá 2 triệu đồng và giải tư – tài khoản điện thoại 200.000 đồng.

Muốn thành đại gia thì đắn đo chi vài gói mì để đón vận may! Vẫn còn hơn 10 giải nhì, 80 giải ba và gần 8000 giải tư (tính đến ngày 12/03/2020) siêu hấp dẫn, siêu giá trị đang nằm sẵn trong những gói mì Hảo Hảo có in logo chương trình khuyến mãi đợi chờ bạn rinh về. Nhanh tay săn ngay, nhận quà trao tay bạn nhé!

Chương trình "Ăn Hảo Hảo, giàu điên đảo" đã đi qua được ¾ chặng đường với sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người tiêu dùng. Các lần quay số của chương trình đã kết thúc nhưng vẫn còn hơn 8000 giải thưởng giá trị đang nằm sẵn trong các gói mì Hảo Hảo có in logo chương trình khuyến mãi. Tham khảo thêm chi tiết chương trình và danh sách khách hàng trúng giải tại đây: https://acecookvietnam.vn/an-hao-hao-giau-dien-dao/