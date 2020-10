Ăn gà rán, 2 ngày sau sản phụ bị đau bụng, bác sĩ phải lọc huyết tương để cứu, các tạp chất lọc ra vàng như mỡ

Bác sĩ Lưu Vân Tông, khoa cấp cứu, bệnh viện Clifford Hospital, chia sẻ về trường hợp cô Lý mang thai 32 tuần, sống tại Quảng Châu, Trung Quốc. Cụ thể, ngày 26/8, sau 2 ngày ăn gà rán, cô Lý đột nhiên xuất hiện dấu hiệu đau nhức vùng bụng trên bên trái, chướng bụng, cơn đau lan ra sau lưng, kèm theo buồn nôn, nôn ói nên được đưa đến bệnh viện khám.



Cô Lý nhanh chóng được xét nghiệm tim thai, siêu âm B, xét nghiệm máu và các kiểm tra khác. Kết quả kiểm tra khiến bác sĩ kinh ngạc, chỉ số mỡ máu Triglyceride vượt tiêu chuẩn hàng chục lần. Lipid máu ở người bình thường là <1.9mmol/L, còn cô Lý vượt quá giới hạn tiêu chuẩn(>50mmol/L). Kết quả chẩn đoán mắc bệnh viêm tụy cấp, nguyên nhân là do tăng lipid máu.

Phụ nữ mang thai kèm tăng lipid máu, viêm tụy cấp không những có thể gây hoại tử cục bộ tuyến tụy, tràn dịch, u nang, một số bệnh nhân có thể diễn biến nghiêm trọng, có thể xảy ra hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS), suy đa tạng, đông máu nội mạch lan tỏa, nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, thậm chí sản phụ có thể tử vong, dẫn đến những hậu quả khôn lường như sẩy thai, đẻ non, suy thai, thai chết lưu.

Do tình trạng nghiêm trọng, cô Lý buộc phải tiến hành giảm lipid máu bằng phương pháp lọc huyết tương và sau 3 ngày, tức ngày 29/8, lọc ra các tạp chất vàng như mỡ.

Sau 3 ngày lọc huyết tương là các tạp chất vàng như mỡ.



Sau khi điều trị, lipid máu của cô Lý đã giảm xuống mức an toàn, chỉ số mỡ máu Triglycerid = 6,60mmol/L, chỉ số Cholesterol = 9.90mmol/L. Triệu chứng viêm tụy cấp giảm và mẫu tử đều bình an.

Ngày 31/8, cô Lý từ khoa cấp cứu chuyển sang khoa sản, khi nhìn những túi mỡ màu vàng tách ra từ huyết tương và biết tin đứa con trong bụng vẫn khỏe mạnh, cô Lý thở phào nhẹ nhõm nói: "Từ nay tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì có nhiều chất béo!".



Bác sĩ Lưu Vân Tông cảnh báo, tăng lipid máu không phải là căn bệnh của riêng người béo, nó có liên quan đến môi trường sống và gene di truyền. Bác sĩ tiết lộ ngày càng có nhiều bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng lipid máu được nhập viện trong những năm gần đây. Tăng lipid máu nghiêm trọng (chỉ số mỡ máu Triglyceride > 11,49mmol / L) không chỉ là một yếu tố nguy cơ cao mà còn gây ra viêm tụy cấp, dễ diễn tiến thành viêm tụy cấp nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Viêm tụy cấp là tình trạng viêm nhiễm cấp tính của các nhu mô tụy, có thể bao gồm cả tổn thương của các tổ chức cơ quan lân cận. Bệnh có khả năng gây tử vong.

Có 3 nhóm nguyên nhân chính gây viêm tụy cấp:

- Rượu bia: là nguyên nhân chính gây nên tình trạng viêm tụy cấp.

- Do tăng mỡ máu.

- Do bị sỏi mật gây tắc nghẽn dẫn đến tắc ống dẫn chung hoặc tắc cơ vòng Oddi làm ngưng dòng chảy của ống tụy. Các men tụy bị giữ lại gây phá hủy cấu trúc tuyến tụy.

Ngoài ra viêm tụy cấp cũng có thể xảy ra do chấn thương dập vùng tụy, do rối loạn chuyển hóa, do mắc các bệnh tự miễn...

Triệu chứng của viêm tụy cấp

Triệu chứng lâm sàng của viêm tụy cấp không điển hình nhưng thường gặp các dấu hiệu sau:

Đau bụng cấp: Chủ yếu là đau vùng thượng vị, đau dữ dội, xảy ra đột ngột sau một bữa ăn thịnh soạn nhiều chất đạm, nhiều mỡ hoặc sau uống rượu bia. Đau kéo dài liên tục hoặc từng cơn, đau lan ra sau lưng hoặc lan sang hạ sườn 2 bên. Cơn đau tụy cấp rất dễ bị nhầm với đau dạ dày.

Nôn, buồn nôn: Dấu hiệu buồn nôn xuất hiện sau đau và không liên quan đến triệu chứng đau. Bệnh nhân thường nôn ra dịch mật, dịch dạ dày hoặc máu.

Chướng bụng, bí trung tiện: Là triệu chứng thường gặp của viêm tụy cấp thể hoại tử nặng.

Triệu chứng kèm theo: Có thể là rối loạn ý thức, huyết áp tụt, thiểu niệu....

