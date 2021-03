Ăn dứa có thực sự làm cho mùi "vùng kín" thơm tho hơn? Nhiều chị em vẫn làm như vậy nhưng câu trả lời mới thực sự bất ngờ

Ngày nay, quan tâm đến bản thân đã trở thành vấn đề hàng đầu của phần lớn chị em. Không chỉ làm sao để xuất hiện với diện mạo đẹp đẽ, tinh thần luôn vui vẻ phấn chấn mà chị em còn quan tâm cả đến một số bộ phận cơ thể cho dù chúng chỉ được lộ ra trong một vài trường hợp nhất định. Nói rõ hơn, không cần nhắc nhở, chị em đã biết quan tâm đến "vùng kín" của mình nhiều hơn. Đó chính là lý do tại sao mà ngày nay, vấn đề thẩm mỹ "vùng kín" lại thu hút được nhiều chị em đến vậy.



Ở đây, rõ ràng, cơ thể của mình nên chị em muốn làm gì cũng được, miễn là không ảnh hưởng sức khỏe. Việc chăm sóc cho "vùng kín" trở nên đẹp hơn cũng là cách giúp nhiều chị em lấy lại tự tin vào chính mình, chứ chưa cần nói đến mục đích vì ai khác. Ngoài việc "sửa sang" cho bắt mắt, một vấn đề khác cũng được phải đẹp quan tâm là "làm sao để bộ phận cơ thể này có mùi dễ chịu".

Và để cùng nhau "thơm tho", chị em tìm hiểu, truyền tai nhau bí quyết "ăn dứa để âm đạo có mùi vị tốt hơn". Thậm chí, trên instagram của mình, nữ diễn viên Kardashians còn đăng 1 tấm ảnh ngồi xoạc chân trong khi tay cầm lon nước dứa để uống với ngụ ý là "hãy tìm hiểu về nước ép dứa trên google". Với tư thế ngồi như vậy, nhiều người tin rằng có khả năng cô muốn đem lại ẩn ý là uống nước ép dứa có lợi cho "vùng kín" của bạn.

"Ăn dứa để đem lại mùi vùng kín tốt hơn" không phải là một ý tưởng xa lạ. Các chuyên gia sức khỏe đồng ý rằng chất dịch cơ thể - như mồ hôi, nước bọt và dịch tiết âm đạo - đều có thể bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt của bạn. "Ví dụ, ăn nhiều thức ăn có mùi thơm, hăng (nghĩ là gia vị, tỏi, thịt...) có thể khiến chất lỏng của bạn có mùi hăng hơn một chút", nhà trị liệu tình dục Madeleine Castellanos nói.

Nhưng điều đó có nghĩa là ăn dứa sẽ làm cho âm đạo của bạn thơm tho hơn?

Thật không may, không có nghiên cứu nào trả lời chắc chắn cho câu hỏi này. Alyssa Dweck, một bác sĩ sản phụ khoa ở New York và là đồng tác giả của cuốn "The Complete A to Z for Your V" (Tạm dịch: Từ A đến Z về vùng kín của bạn) cho biết bệnh nhân của cô ấy nói rằng họ nhận thấy sự thay đổi theo chiều hướng tốt sau khi ăn dứa. Tuy nhiên, chia sẻ trên tạp chí Health, BS Alyssa Dweck nói rằng "đó hoàn toàn chỉ là hiểu lầm".

Tương tự như vậy, bác sĩ tiết niệu Koushik Shaw, thuộc Viện Tiết niệu Austin, nói với Health: "Theo một cách nào đó thì những gì bạn ăn sẽ khiến bạn có biểu hiện cụ thể. Có thể nếu bạn đang ăn thực phẩm có hàm lượng đường cao hơn, chẳng hạn như trái cây, chất lỏng trong cơ thể có thể có vị ngọt hơn một chút, nhưng tác động đó chắc chắn sẽ không rõ ràng ngay lập tức". Cũng theo BS Shaw, dịch tiết của cơ thể có thể được tạo ra trước đó, vì vậy, nếu bảo là ăn dứa có thể làm thay đổi ngay mùi vị của "vùng kín" thì sẽ không có cơ sở.

Điều chính cần nhận ra ở đây là thực sự không có gì bạn ăn vào sẽ làm thơm bộ phận sinh dục của bạn một cách kỳ diệu chỉ trongnửa giờ. Bạn cần phải tiêu thụ nó trước khi quan hệ tình dục vài giờ hoặc thậm chí một ngày trước đó. Hơn nữa, nếu bạn ăn nhiều thực phẩm trong thời gian trước đó thì chắc chắn bạn cũng hình dung ra việc các mùi trộn lẫn với nhau là như thế nào. Chẳng hạn, nếu bạn ăn măng tây và dứa, thì bất kỳ ai cũng đoán được "cuộc tranh cãi" về mùi diễn ra sau đó.

Tuy nhiên, BS Shaw cũng không phản đối việc mọi người ăn dứa dù là vì mục đích muốn "vùng kín" của mình thơm tho đi chẳng nữa, đối với cả nam và nữ giới, bởi theo ông dứa có nhiều vitamin B, chất xơ, và một liều heaping của vitamin C nên rất có lợi cho cơ thể.

Tóm lại, "vùng kín" của cả nam giới hay phụ nữ đều có những mùi đặc trưng, nó được gọi là "mùi tự nhiên". Với chị em, mùi này có thể thay đổi một chút trong khoảng thời gian có kinh nguyệt, khi bị ốm... Vì vậy, thay vì lo lắng quá về mùi của bộ phận này, bạn chỉ cần hú ý nếu thấy nó có mùi khó chịu, bởi đó có thể là dấu hiệu của bệnh phụ khoa. Và lúc này, chị em nên đi khám phụ khoa càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, nếu bạn khỏe mạnh và muốn tránh mùi khó chịu ở "vùng kín" thì hãy hạn chế tiêu thụ các thực phẩm dễ gây mùi như cà phê, măng tây, cần tây, tỏi, hành...

Theo Health, Elitedaily