Từ lâu đu đủ xanh được biết đến là món ăn rất phổ biến và có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon. Vậy, ăn đu đủ xanh có tác dụng gì và ăn đu đủ xanh nhiều có tốt không?

Tác dụng của đu đủ xanh với sức khoẻ

Thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa

Lao động dẫn nguồn trang Boldsky cho biết, đu đủ xanh được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để điều trị nhiều vấn đề về đường tiêu hóa như ợ chua, đầy bụng, táo bón, hội chứng ruột kích thích, giun đường ruột và nhiều rối loạn chức năng của đường tiêu hóa.

Loại quả này có lợi cho hệ tiêu hóa là do sự hiện diện của hai enzym tự nhiên là papain và chymopapain cùng hàm lượng chất xơ dồi dào.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Tác dụng điều hòa miễn dịch của đu đủ xanh chủ yếu nhờ vào các chất chống oxy hóa quan trọng như saponin, tannin, beta-carotene, magiê và flavonoid có trong loại quả này. Những chất chống oxy hóa này duy trì hệ thống phòng thủ của cơ thể bằng cách tăng mức độ kháng thể IgG và IgM, giúp chống lại các mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể hiệu quả.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Chất cardenolides và saponin trong quả đu đủ xanh có thể giúp điều trị suy tim sung huyết bằng cách tăng cường sự co bóp của cơ tim. Loại quả này còn chứa hàm lượng beta-sitosterol và quercetin, giúp thúc đẩy sự hấp thụ cholesterol của ruột, do đó làm giảm lượng cholesterol trong máu và nguy cơ mắc các bệnh tim như đột quỵ, đau tim.

Ngoài ra, magiê trong đu đủ xanh cũng giúp duy trì nhịp tim khỏe mạnh.

Làm sạch ruột kết

Papain, vitamin và chất xơ trong đu đủ hoạt động như những chất làm sạch tuyệt vời, giúp làm sạch cơ thể và loại bỏ độc tố. Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ đu đủ xanh khi bụng đói sẽ làm sạch đường tiêu hóa và thải độc tố ra ngoài. Tránh ăn bất cứ thứ gì trong ít nhất một giờ sau khi ăn đu đủ xanh để có kết quả tốt hơn.

Đánh bại táo bón

Với hàm lượng chất xơ cao, đu đủ sống có thể giúp đánh bại táo bón. Nhưng đó không phải là tất cả. Các enzyme hiện diện trong đu đủ sống, đặc biệt là mủ đu đủ, có tác dụng làm sạch dạ dày của bạn. Nó không chỉ giúp cải thiện nhu động trong dạ dày của bạn, mà còn giúp di chuyển chất thải qua kết và vào ruột của bạn. Hàm lượng chất xơ cũng hấp thụ nước và giúp làm mềm phân, giúp việc đại tiện trở nên dễ dàng hơn, Báo Thanh niên dẫn nguồn tờ The Health Site cho biết.

Ăn đu đủ xanh nhiều có tốt không?

Đu đủ xanh tuy tốt cho sức khoẻ nhưng chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Bold Sky cho biết, đu đủ là một chất nhuận tràng tuyệt vời và là một nguồn giàu chất xơ rất tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều có thể có tác động xấu đến dạ dày. Lúc này, thay vì điều trị các vấn đề về dạ dày như táo bón và khó tiêu, nó có thể dẫn đến tiêu chảy và đầy hơi.

Khi ăn quá nhiều đu đủ xanh có thể gây sảy thai ngoài ý muốn. Vì đu đủ xanh có rất nhiều mủ, là nguyên nhân có thể kích hoạt các cơn co thắt tử cung, do đó có thể dẫn đến sảy thai. Nhưng nếu chỉ ăn một lượng đu đủ vừa phải có thể không gây hại gì cho sức khoẻ. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, phụ nữ mang thai không nên ăn đu đủ xanh.