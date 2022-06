Ăn đậu đen mỗi ngày, cơ thể có 7 thay đổi bất ngờ từ mạch máu đến da tóc

Đậu đen không chỉ tốt cho tim mạch. Trên thực tế, chúng chứa đầy đủ các loại chất dinh dưỡng và vitamin rất tốt cho sức khỏe tổng thể. Từ chất xơ hòa tan đến protein thực vật, bạn đều có thể nhận đầy đủ sau mỗi lần ăn một phần đậu đen.

Nhưng chính xác thì điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn đậu đen?

7 thay đổi bất ngờ khi bạn ăn đậu đen mỗi ngày vào mùa hè

1. Cơ thể nhận được nguồn chất xơ dồi dào

TS Amy Goodson (tác giả của The Sports Nutrition Playbook) cho biết, đậu đen cung cấp protein và chất xơ thực vật, giúp bạn no nhanh và no lâu hơn.

Chỉ 1/2 chén đậu đen cung cấp cho bạn 8g chất xơ. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nó tương đương 30% lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày từ 20-30g. Không có gì ngạc nhiên khi đậu đen được coi là loại carb tốt nhất nên ăn nếu bạn đang cố gắng giảm cân.

2. Giảm cholesterol, làm sạch mạch máu

TS Theresa Gentile (Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng) cho biết, đậu đen có ít chất béo tự nhiên, gần như hoàn toàn không có chất béo bão hòa và không có cholesterol.

Thường xuyên ăn đậu đen giúp giảm cholesterol toàn phần, đặc biệt giảm cholesterol LDL. Điều này có thể là do hàm lượng chất xơ và lượng chất chống oxy hóa cao có trong đậu đen.

3. Cải thiện sức khỏe đường ruột

Khi ăn đậu đen, cơ thể bạn nhận được sự cân bằng tuyệt vời của carbohydrate, protein và chất xơ. Điều này cho phép cơ thể nhận được nhiều nguồn dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe và giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, tránh táo bón, giữ lượng đường trong máu ổn định trong một thời gian dài.

4. Bổ phổi, cải thiện não bộ

Đậu đen là nguồn cung cấp protein và sắt thực vật giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, cho phép các cơ quan chính như phổi và não hoạt động bình thường. Chúng được coi là "thuốc" làm bổ phổi, giúp phổi luôn sạch khỏe đồng thời giúp não bộ làm việc hiệu quả hơn.

5. Xương khớp chắc khỏe

Kali, canxi và phốt pho có trong đậu đen cần thiết cho sự phát triển của xương khớp, tăng cường sự dẻo dai. Do đó, ăn đậu đen đúng cách mỗi ngày chính là giải pháp giúp cho bạn có được hệ xương khớp khỏe mạnh hơn mình tưởng.

6. Ổn định lượng đường trong máu

TS Lisa Young (tác giả của Last Full, Last Slim) cho biết, đậu đen có nguồn chất xơ tuyệt vời nên giữ lượng đường trong máu ổn định và tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Người bệnh tiểu đường dùng đậu đen thường xuyên sẽ luôn có đường huyết ổn định, phòng tránh biến chứng bệnh.

Người bệnh tiểu đường dùng đậu đen thường xuyên sẽ luôn có đường huyết ổn định, phòng tránh biến chứng bệnh.

Chúng cũng chứa sắt, folate và magie, các chất dinh dưỡng thực vật như quercetin, hoạt động như chất chống oxy hóa và chống lại sự phá hủy của các gốc tự do.

7. Xanh tóc, đẹp da, tăng sinh collagen

Theo Healthline, đậu đen còn chứa đến 10 loại axit amin cần thiết như lysine, methionine, tryptophane, đồng thời có rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

100g đậu đen có chứa 56mg canxi, 354mg photpho, 6mg sắt, 0.06mg caroten, 0.5mg vitamin B1, 0.21mg vitamin B2, 3mg vitamin C... Hàm lượng dinh dưỡng dồi dào những vitamin và khoáng chất này giúp xanh tóc, đẹp da, sản sinh collagen vượt trội.

Hàm lượng dinh dưỡng dồi dào những vitamin và khoáng chất trong đậu đen giúp xanh tóc, đẹp da, sản sinh collagen.

Ăn đậu đen như thế nào mới đúng cách để hưởng những lợi ích trên?

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), khi ăn đậu đen thường xuyên cần chú ý:

- Mỗi ngày dùng 1/2 chén đậu đen sẽ cung cấp cho bạn đủ lượng chất xơ, protein thực vật, chất chống oxy hóa và carbs phức hợp. Trong khi khẩu phần này chỉ có 114 calo, cực tốt cho chị em muốn đẹp da, giảm cân.

- Không lạm dụng đậu đen dù trong hoàn cảnh nào vì ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng.

- Không dùng đậu đen cho các tạng người bị hư hàn như hay bị tiêu chảy, tiêu chảy mạn tính, chân tay lạnh, sợ lạnh, viêm loét hành tá tràng...

- Không dùng chung với thức ăn chứa nhiều sắt, kẽm, canxi vì đậu đen chứa nhiều phylate sẽ làm giảm hấp thu một số khoáng chất quan trọng.

