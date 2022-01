Ăn cá đặc biệt có lợi cho sức khỏe nhưng có 1 món cá WHO xếp vào danh sách thực phẩm gây ung thư, nên tránh ăn là tốt nhất

Thịt cá luôn được coi là một thực phẩm chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Bản Hướng dẫn chế độ ăn uống của người dân của Trung Quốc (2016) khuyên bạn nên ưu tiên cá và thịt gia cầm, mỗi người nên ăn 280-525g thịt cá mỗi tuần.



Vậy ăn cá có lợi cho sức khỏe như thế nào?

Ăn cá có thể bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ tử vong?

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng châu Âu, được công bố bởi đại học Trung Sơn và Bệnh viện thứ 12 ở Quảng Châu, cho thấy rằng ăn 4-6 khẩu phần mỗi tuần, mỗi khẩu phần 50g cá, có thể làm giảm hiệu quả nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bệnh tim thiếu máu cục bộ và nguy cơ tử vong hoàn toàn.



Các nhà nghiên cứu đã kết hợp dữ liệu từ 18.215 đối tượng trên 60 tuổi. Những người tham gia được yêu cầu trả lời câu hỏi về lối sống, lịch sử y tế, lịch sử gia đình và tiêu thụ các loại thực phẩm khác nhau mỗi tuần. Trong số đó, tiêu thụ thực phẩm khác nhau mỗi tuần bao gồm 37 loại cá phổ biến, sữa, các loại hạt, rau, trái cây...

Sau 11 năm theo dõi, các nhà nghiên cứu đã thu thập các trường hợp tử vong, nguyên nhân tử vong của các đối tượng và đi đến kết luận sau: Tiêu thụ 4-6 phần ăn cá mỗi tuần, hoặc có thể làm giảm nguy cơ tử vong 15%.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể so với nam giới trong số các đối tượng tiêu thụ 3-4 khẩu phần cá mỗi tuần.

Đối với kết quả nghiên cứu, các nhà nghiên cứu giải thích rằng các chất dinh dưỡng như axit béo không bão hòa đa, vitamin D có trong cá đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Đối với lý do tại sao phụ nữ ăn cá được hưởng lợi rõ ràng hơn, có thể là vì cơ thể người phụ nữ chuyển đổi axit α-linolenic thành 20 cacbon pentylene (EPA) và 22 carbon hyreneric (DHA) tốt hơn so với nam giới.

Ăn cá trong một thời gian dài, cơ thể có thể gặt hái thêm 4 lợi ích sau

1. Bảo vệ thị lực

Hu Xiaoyi, bác sĩ trưởng khoa dinh dưỡng tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Hồ Nam, cho rằng cá, đặc biệt là cá biển sâu, rất giàu axit béo không bão hòa đa chuỗi dài như DHA và EPA (cacbon pentoxalat) có tác dụng bảo vệ nhất định đối với võng mạc. Nếu ăn thịt cá 1-2 lần một tuần, có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ thị lực.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Một nghiên cứu trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy thịt cá rất giàu axit béo omega-3 và EPA. EPA là một trong những thành phần chính của axit béo omega-3. Những chất này có thể giúp giảm độ nhớt của máu, thúc đẩy lưu thông máu, làm chậm mức độ xơ cứng mạch máu. Ở một mức độ nào đó, nó làm giảm nguy cơ huyết khối não, nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch khác.

3. Giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer

Theo một nghiên cứu kéo dài nhiều năm của Viện JPHC ở Nhật Bản, những người thích ăn cá có thể giảm 61% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer sau 15 năm. Điều này có liên quan đến DHA giàu DHA rất phong phú trong thịt cá.

4. Giảm nguy cơ trầm cảm

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dịch tễ học và Y tế công cộng cho thấy những người tiêu thụ nhiều cá hàng ngày hơn có thể làm giảm nguy cơ trầm cảm 17% so với những người khác.

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các trường Y khoa đại học Thanh Đảo với dữ liệu sức khỏe của hơn 150.000 người. Các chuyên gia giải thích rằng những người bị trầm cảm có hàm lượng amin huyết thanh thấp hơn trong não và thiếu dopamine làm tăng nguy cơ trầm cảm. Thịt cá rất giàu axit béo không bão hòa omega-3 hoặc có thể giúp tăng mức độ dopamine và huyết thanh amin trong não, do đó làm giảm nguy cơ trầm cảm.

Ăn cá tốt cho sức khỏe nhưng có 1 loại cá đặc biệt không nên ăn

Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của tổ chức Y tế thế giới (IARC) đã liệt kê món "cá muối trung quốc" nằm trong danh sách thực phẩm gây ung thư hàng đầu, nếu ăn thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng.



Đây là loại cá tươi ướp với rất nhiều muối rồi để khô, mục đích nhằm bảo quản lâu dài. Trong quá trình ướp cá muối, người ta sử dụng nồng độ muối ăn cao nhằm mục đích khử nước của cá. Quá trình này dễ dẫn đến cá muối, cá mắm chứa cực nhiều nitrit. Nitrit sẽ chuyển hóa thành nitrosamine (nitrosodimethylamine) sau khi vào cơ thể. Dưới môi trường axit của dạ dày, nitrosamine cực dễ gây ung thư. Ăn nhiều, có thể dẫn đến tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa như dạ dày, ruột và tuyến tụy.

Hơn nữa, ngoài nguy cơ gây ung thư do nitrit gây ra, cá muối có thể sinh ra vi khuẩn trong quá trình phơi nắng, để khô, thậm chí là sản sinh ra aflatoxin... và aflatoxin cũng là một loại chất gây ung thư cực mạnh.

Mặc dù ăn cá muối một lần cũng sẽ không trực tiếp gây ung thư, nhưng vì cá muối trung quốc có nguy cơ gây ung thư rõ ràng, vì vậy bình thường vẫn cố gắng ăn loại thịt cá này càng ít càng tốt.

https://afamily.vn/an-ca-dac-biet-co-loi-cho-suc-khoe-nhung-co-1-mon-ca-who-xep-vao-danh-sach-thuc-pham-gay-ung-thu-nen-tranh-an-la-tot-nhat-20220124165510453.chn