Ăn bữa tối thế này thì nỗ lực giảm cân của bạn sẽ 'đi vào ngõ cụt'

Ăn thế nào quan trọng hơn ăn những gì

Khi đang cố gắng giảm cân, có lẽ bạn tập trung xem ăn gì chứ không quan tâm xem ăn thế nào. Theo một nghiên cứu của Đại học bang Ohio (Mỹ), ăn thế nào thậm chí còn quan trọng bạn thường ăn gì.

Sau khi làm cuộc khảo sát với hơn 12.800 người dân Ohio, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người không bao giờ xem tivi hoặc video trong bữa ăn có tỷ lệ béo phì thấp hơn 37% so với những người luôn dán mắt vào màn hình trong thời gian ăn tối.

Hơn nữa, những người nấu ăn ở nhà có nguy cơ béo phì thấp hơn 26% so với những người chỉ thỉnh thoảng mới tự nấu ăn không khi nào tự nấu. Nghiên cứu cho thấy những người luôn nấu ăn ở nhà và không bao giờ xem tivi trong bữa ăn thì nguy cơ béo phì thấp hơn 47%.

Mặc dù các nhà nghiên cứu không thể chứng minh mối quan hệ nguyên nhân - kết quả, nhưng các nghiên cứu trước đây đều cho thấy cả hai yếu tố trên đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng.

Theo một nghiên cứu của các trường đại học Brigham Young và Colorado State, một trong số các lý do là ngồi trước màn hình tivi ăn tối sẽ làm giảm âm thanh nhai, từ đó có thể khiến bạn ăn quá nhiều mà không biết.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu khuyến cáo mọi người nên thay đổi thói quen xem tivi trong bữa ăn. Bạn càng chú ý nhiều đến thức ăn trong khi ăn thì càng kiểm soát tốt được lượng thức ăn cho vào dạ dày.

Thêm vào đó, theo một nghiên cứu từ Trường Y tế công cộng Bloomberg của trường Đại học John Hopkins, những người tự nấu ăn tại nhà thường tiêu thụ ít calo, chất béo và đường hơn. Khi ăn ở ngoài, bạn có thể phải ăn nhiều đồ ăn đông lạnh và thức ăn nhanh hơn, và đó cũng là một trong những nguyên nhân gây tăng cân.

Vì vậy, ngay cả khi bạn không thường dành nhiều thời gian trong nhà bếp, thì cũng hãy thử một vài lần nấu ăn tại nhà để có thể biết chính xác những gì có trong thực phẩm, từ đó có thể biết được các công thức món ăn và điều chỉnh cho phù hợp.

2 việc làm sau bữa ăn tối khiến nỗ lực giảm cân của bạn bị thất bại

Đúng là có một số thói quen sau bữa ăn tối có thể khiến nỗ lực giảm cân của bạn "đi vào ngõ cụt", kết quả là bạn vẫn tăng cân đến bất lực. Vậy đó là những thói quen nào?

1. Ăn vặt ngay sau khi ăn tối

Nếu bạn vẫn lang thang vào bếp sau bữa tối để tìm đồ ăn nhẹ ăn nhẹ thì đây là một cách dễ dàng khiến bạn tăng cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Casey Seiden, chia sẻ trên trang Eat This, Not That! thì khi chúng ta ăn vặt sau bữa ăn, cơ thể không có cơ hội nghỉ ngơi giữa các bữa ăn. Điều này có thể ảnh hưởng nhiều đến lượng đường trong máu và các mức hormone khác của bạn. Ăn vặt liên tục cũng có nghĩa là bữa ăn của bạn thiếu một số chất xơ, protein hoặc chất béo để giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn.

2. Đi nằm ngay hoặc ngồi một chỗ

Một nghiên cứu về béo phì ở trẻ em của các nhà khoa học tại Đại học Alberta (Canada) cho thấy rằng những học sinh nhanh chóng nằm "ôm" điện thoại sau khi ăn có nhiều khả năng bị thừa cân hơn so với những người không nằm ngay. Tương tự như vậy, sau bữa tối, nếu bạn chỉ ngồi một chỗ xem tivi thì bạn cũng có nguy cơ tăng cân. Thay vào đó, bạn nên đi dạo một chút.

Một nghiên cứu của các tác giả tại Phòng khám Toyodo Hijikata, Osaka, Nhật Bản, cho thấy rằng đi bộ 30 phút ngay sau khi ăn một bữa ăn dẫn đến giảm cân nhiều hơn.