AMEE xinh không điểm nào chê sau thông báo đột ngột

Siêu sự kiện Year-End Holidays của Louis Vuitton đang phủ sóng khắp cõi mạng khi quy tụ dàn sao đình đám hàng đầu Vbiz như HIEUTHUHAI, Tóc Tiên, Bích Phương, Liên Bỉnh Phát, Quỳnh Anh Shyn… tạo nên 1 "bữa tiệc thời trang" mãn nhãn. Trong số đó, Amee khiến dân tình không khỏi bất ngờ với tạo hình tựa "công chúa tóc mây" cùng visual xinh xắn, trong trẻo chấp mọi ống kính. Đây cũng là sự kiện thời trang đầu tiên nữ ca sĩ tham dự sau khi rời công ty quản lý, ghi dấu ấn từ tạo hình mới mẻ đến thần thái tự tin.

AMEE xinh xắn xuất hiện tại sự kiện của Louis Vuitton.

AMEE thu hút mọi ánh nhìn với hình ảnh trong trẻo nhưng cũng đầy cuốn hút, toát lên cảm giác ấm áp đổ bộ sự kiện. Tạo hình "cô bé mùa đông" của nữ ca sĩ trong chiếc váy len dáng ngắn màu xám, chất liệu dày dặn tạo hiệu ứng phồng nhẹ, mang vibe điệu đà, nữ tính nhưng không kém phần năng động. Những chi tiết thắt dây hai bên hông mang đến điểm nhấn thú vị, khiến bộ trang phục không bị đơn điệu mà vẫn giữ trọn vẻ tinh tế.

Mái tóc dài uốn xoăn sóng nhỏ bồng bềnh phủ quanh gương mặt, kết hợp phần mái bằng mềm mại giúp Amee tôn trọn vẻ đẹp ngọt ngào đặc trưng. Layout makeup tông hồng nude được xử lý khéo léo, tập trung vào đôi mắt eyeliner mềm, hàng mi cong tự nhiên và đôi môi trầm nhẹ, tạo nên tổng thể hài hòa hoàn thiện giao diện tựa "búp bê sống" của ngôi sao trẻ. Vẻ đẹp mong manh, dịu dàng của "công chúa Vpop" khiến dân tình không khỏi thổn thức.

Dành nhiều lời khen cho giao diện "công chúa mùa đông" ngọt ngào của AMEE.

Nụ cười rạng rỡ, vẻ ngoài tươi tắn như "kẹo ngọt" của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng khó có thể rời mắt.

Cận cảnh visual không tì vết chấp mọi ống kính của mỹ nhân sinh năm 2000 tại event.

Tối 2/12, AMEE khiến cộng đồng fan cũng như khán giả yêu nhạc bất ngờ khi đăng tải thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Thông báo được đăng duy nhất trên trang cá nhân của nữ ca sĩ, không thông qua fanpage hay bất kỳ kênh truyền thông nào của công ty.

