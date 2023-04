AMEE là đại diện Việt Nam duy nhất "diện kiến" bà đầm thép Anna Wintour cùng loạt sao đình đám tại sự kiện của Tiffany & Co.

Không chỉ sở hữu nhiều ca khúc gây bão, AMEE còn có khá nhiều tiềm năng thời trang, bằng chứng là việc cô trở thành KOL duy nhất ở Việt Nam được Tiffany & Co. chọn mặt gửi vàng.

Mới đây, AMEE còn được tham dự buổi khai trương cửa hàng The Landmark của Tiffany & Co. nằm trên đại lộ Fifth Avenue sầm uất và sự kiện "The ribbon-cutting ceremony for the opening of The Tiffany Landmark" (cắt băng khánh thành).

Tại đây, nữ ca sĩ gen Z đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện cùng loạt ngôi sao đình đám như Gal Gadot, Henry Lau, Win Metawin, Zico... cùng nhiều nghệ sĩ, influencers trên khắp thế giới. Đặc biệt, AMEE còn có cơ hội "diện kiến" bà đầm thép Anna Wintour - tổng biên tập quyền lực của tạp chí Vogue, đồng thời là người cầm cân nảy mực trong rất nhiều sự kiện thời trang đình đám thế giới, tiêu biểu là Met Gala vào ngày 1/5 tới. Đây quả thực là vinh dự mà nhiều nghệ sĩ phải ao ước.

AMEE như em bé khi lên hình cùng bà đầm thép Anna Wintour

Gal Gadot, Henry Lau, Win Metawin, Zico... cùng nhiều nghệ sĩ, influencers trên khắp thế giới cũng xuất hện trong sự kiện này

Trong những ngày tới, AMEE sẽ tiếp tục tham dự sự kiện của thương hiệu Tiffany & Co., đặc biệt là buổi lễ ra mắt cửa hàng The Landmark. Tiffany & Co. là một trong những thương hiệu trang sức cao cấp hàng đầu thế giới, có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ). Tiffany & Co. có những đại sứ thương hiệu đình đám như Rosé (BLACKPINK), Jimin (BTS), Dịch Dương Thiên Tỉ, Elle Fanning… Hiện tại, cũng có nhiều dự đoán rằng đại sứ thương hiệu Jimin sẽ tham dự buổi ra mắt cửa hàng The Landmark vào ngày 28/4 tới đây.