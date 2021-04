Âm mưu cấu kết với nhân tình để giết chồng, người phụ nữ không ngờ tội ác bị vạch trần bởi cuốn nhật ký toàn lời đường mật

Cái chết đột ngột đầy mờ ám của người chồng

Tháng 10 năm 2015, người đàn ông gốc Ấn Độ tên Sam Abraham sống ở khu vực Epping thuộc Melbourne, Australia được phát hiện đã chết tại căn hộ riêng. Khi cảnh sát và xe cấp cứu đến nhà thì Sam có dấu hiệu sùi bọt mép và cuối cùng anh cũng không thể qua khỏi bất chấp nỗ lực của các bác sĩ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Sam tử vong vì ngộ độc xyanua và có một loại thuốc an thần trong cơ thể nhưng vợ anh là Sofia Sam (33 tuổi) vẫn khẳng định chồng mình chết vì lên cơn đau tim. Người phụ nữ này không để cảnh sát có thêm cơ hội điều tra mà gấp rút làm thủ tục đưa chồng về quê an táng.

Người thân ở quê nhà khóc than khi biết tin Sam chết vì lên cơn đau tim.

Cảnh sát nghi ngờ đây là vụ giết người có chủ đích nên lập đội điều tra tìm ra uẩn khúc phía sau cái chết tưởng chừng như đơn giản này.

Cảnh sát cho rằng Sam bị đánh thuốc mê bằng một loại thuốc ngủ pha lẫn trong ly sinh tố bơ, và sau đó bị đổ nước cam tẩm xyanua vào cổ họng trong lúc bất tỉnh.

Chính sự mâu thuẫn trong lời khẳng định của người vợ và những bằng chứng tìm được đã "châm ngòi" cho một cuộc điều tra bí mật kéo dài của cảnh sát, thông tin chi tiết không được công bố đầy đủ.

Gia đình 3 người vốn rất hạnh phúc.

Các thám tử đã theo dõi Sofia và người đàn ông tên Arun Kamalasanan (35 tuổi) trong nhiều tháng sau cái chết của Sam. Hóa ra họ là một cặp tình nhân thường xuyên gặp nhau ăn trưa và làm việc vặt cùng nhau. Câu hỏi đặt ra là họ yêu nhau sau khi Sam qua đời hay họ đã lén lút qua lại sau lưng anh, người đàn ông thường xuyên đi cùng Sofia liệu có liên quan gì đến vụ án? Câu trả lời có trong cuốn nhật ký bí mật mà 2 người này đã lén lút viết chung...

Mối tình tay ba ngang trái

Vợ chồng Sam và Sofia vốn là bạn "thanh mai trúc mã" lớn lên từ thời thơ ấu. Họ đều là thành viên của dàn hợp xướng tại một nhà thờ ở Paravur, bang Kerala, Ấn Độ.

Năm 2008, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Cuộc sống vẫn yên ả hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ. Tuy nhiên, sau đó Sofia chuyển đến Melbourne (Australia) để làm việc nhờ sự giúp đỡ của một người chị họ. Vì không muốn xa vợ nên Sam cũng miễn cưỡng sang Melbourne tìm việc làm để cả gia đình được đoàn tụ, sớm tối quây quần bên nhau.

Hình ảnh Sam khi còn sống.

Trong mắt người thân, họ hàng, Sam là một người đàn ông hiền lành, lương thiện và một lòng với gia đình. Tuy nhiên, Sofia dường như không hài lòng với một người đàn ông như Sam nên đã lén lút sau lưng chồng để qua lại với gã Arun, người mà cô gặp từ khi còn học đại học ở Ấn Độ. Không rõ 2 người này bắt đầu mối quan hệ vụng trộm từ bao giờ, chỉ biết rằng tên Arun say đắm Sofia đến mức hắn sẵn sàng bỏ vợ con ở quê nhà để sang Australia tìm việc làm và ở gần người tình. Tháng 7/2015, Arun bay sang Melbourne "đoàn tụ" với Sofia.

Dường như việc lén lút qua lại với nhau là chưa đủ đối với cặp "gian phu dâm phụ" này, họ còn muốn ở gần nhau nhiều hơn nên đã lên kế hoạch giết chết Sam.

Sofia giả vờ quan tâm làm sinh tố bơ cho chồng rồi bỏ thuốc mê vào đó. Khi Sam đã ngấm thuốc và ngủ mê mệt trên giường thì tên Arun đã lẻn vào phòng của 2 vợ chồng rồi đổ nước cam chứa xyanua vào miệng Sam khiến anh ngộ độc dẫn đến tử vong.

Tên Arun dùng nước cam là bởi vì xyanua phát huy tác dụng tốt khi cho vào nước cam, tránh trường hợp Sam không chết. Trước đó, hắn đã từng một lần cố ám sát Sam nhưng bất thành. Theo thông tin điều tra từ phía công tố viên, khoảng tháng 7/2015, Arun đã cố giết Sam tại bãi đỗ xe ở ga tàu lửa Lalor. Hắn mặc áo choàng trắng che kín người rồi trốn sẵn trong xe chờ Sam xuất hiện và dùng dao lao vào tấn công nhưng may mắn Sam vùng vẫy trốn thoát được.

Buổi tối hôm Arun ra tay hạ độc Sam, Sofia vẫn giả vờ ngủ như không hay biết chuyện gì. Sáng hôm sau, Sofia đánh thức con trai 9 tuổi dậy và thản nhiên thông báo cho con về sự qua đời đột ngột của cha cậu bé.

Người phụ nữ âm mưu lên kế hoạch cùng người tình giết chết chồng mình.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Sam mất mạng vì ngộ độc xyanua. Một cuộc điều tra được mở ra và mục tiêu đầu tiên mà cảnh sát nhắm đến chính là người vợ Sofia bởi thái độ của cô ta khi chồng qua đời có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Cuốn nhật ký "phản chủ"

Khi mọi thứ dần đi vào bế tắc thì cảnh sát lại phát hiện một vật chứng cực kỳ quan trọng tại nhà của tên Arun, đó chính là cuốn nhật ký của Sofia.

Công tố viên Kerri Judd nói với bồi thẩm đoàn rằng Sofia và Arun đã bắt đầu viết nhật kí cho nhau từ năm 2013. Trong quyển nhật kí, cả hai không ngừng bày tỏ tình cảm. Và đây chính là bằng chứng tốt nhất lật tẩy âm mưu giết người của cả hai. Trong cuốn nhật ký, Sofia nhiều lần than thở rằng cuộc sống của cô ta không có tự do. Bên cạnh những thời than vãn, Sofia còn dành nhiều lời có cánh để bày tỏ tình yêu với Arun.

Ngày 2 tháng 2 năm 2013, Sofia viết: "Em đang đợi anh".

6 ngày sau, bằng tiếng Hindi, cô ta viết: "Em ước mình được say giấc nồng trong vòng tay anh, em muốn là của anh nhưng anh lại không phải là của riêng em".

Vào ngày 17 tháng 2, cô ta tại giãi bày tâm tư: "Em nhớ anh rất nhiều. Anh có thể ôm em thật chặt và đừng buông tay không. Em ở đây để thuộc về anh".

Vào ngày 8 tháng 3, cô ta than thở như thể chồng gây tội lỗi với mình: "Tại sao trái tim em lại sắt đá như vậy? Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao em lại quá xảo quyệt? Chính anh đã khiến cho em phải làm những điều xấu xa. Tại sao lại như vậy?".

Hình ảnh Sam và Sofia khi còn hạnh phúc.

Vào ngày 12 tháng 4, cô ta viết: "Em cảm thấy tự hào khi em là của anh. Em chỉ nghĩ rằng nếu anh ở bên em, em đẽ đạt được tầm cao mới".

Ngày 18 tháng 7, Sofia viết: "Kế hoạch luôn luôn cần thiết trong cuộc sống và một ý tưởng mà không có kế hoạch thực hiện sẽ chỉ như một giấc mơ".

Đến ngày 14 tháng 10 năm 2015, Sam đã qua đời vì bị đầu độc.

Tên Arun cũng có một cuốn nhật kí điện tử. Trong đó, hắn không ngần ngại bày tỏ tình yêu nồng nàn của mình dành cho Sofia, chẳng hạn như: "Anh sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng".

Sofia và Arun ngày ra hầu tòa.

Với tất cả những bằng chứng "đanh thép", Sofia và Arun đã không thể chối cãi và buộc phải cúi đầu nhận tội.

Ngày 29/1/2018, Tòa án tối cao Melbourne, Australia đã mở phiên xét xử Sofia Sam và Arun Kamalasanan về tội giết người. Sau phiên tòa xét xử, ả đàn bà độc ác Sofia lĩnh án 22 năm tù còn gã nhân tình Arun bị kết án 27 năm tù.

(Nguồn: Daily Mail, News.com.au)