Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang: Lựa chọn an toàn cho mọi nhà

Nhanh chóng, đa năng, tự tin đón Tết



Tết Nguyên Đán là dịp để người dân mua sắm đồ dùng mới, để trang hoàng và đem những màu sắc tươi sáng đến căn bếp của chính mình,... với ước mong sang năm gia đình có của ăn của để, cả năm no đủ. Với những ưu điểm về thiết kế cũng như sự đa dạng về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, và hoa văn, ấm đun siêu tốc sẽ là một vật dụng không chỉ tiện lợi mà còn giúp căn bếp ngày Tết được tổ điểm và sang trọng hơn.

Ấm đun nước siêu tốc góp phần trang trí thêm cho không gian bếp

Ấm đun siêu tốc Điện Quang được trang bị vòng tiếp điện có độ bền cao cùng mâm nhiệt đặc biệt hoạt động với công suất cao, giúp tốc độ đun nước của ấm nhanh hơn gấp nhiều lần so với khi sử dụng bếp gas, bếp điện hay lò vi sóng. Từ đó, Sản phẩm không chỉ mang đến tính tiện dụng mà còn giúp người dùng tiết kiệm thời gian, nhiên liệu đun và nguồn năng lượng đáng kể.



Ấm đun siêu tốc sử dụng inox 201/304 có tính chống ăn mòn cao, bền, dễ dàng vệ sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, chất liệu này còn không oxy hóa, han gỉ, xỉn màu, bền đẹp theo thời gian phù hợp để trang hoàng nhà cửa, đồng thời khả năng chống bám dính tốt giúp người dùng dễ dàng vệ sinh cả bên trong lẫn bên ngoài nhanh chóng và tiện lợi.

Ấm đun Siêu Tốc Điện Quang được sản xuất từ INOX cao cấp và nhựa chống cháy

Chị Nguyễn Phương Vy - Người dân tại Quận 3, TP. HCM chia sẻ: "Mỗi khi đến Tết là tôi phải tất bật đủ loại món ăn, mâm cúng, cho nên tôi muốn mua một thiết bị có thể hỗ trợ tôi nấu ăn nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đến mùng 1 mùng 2 nhà tôi hay được họ hàng, bạn bè thăm hỏi, ấm đun siêu tốc sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề pha trà mời khách rất nhanh và tiện lợi, tôi có thêm thời gian trò chuyện cùng mọi người không cần phải chờ đợi ở bếp nữa. Về hình dáng thì bình đun siêu tốc này có thiết kế khá đẹp, tôi cũng muốn dùng để trang trí thêm cho nhà bếp, bếp càng đẹp càng tươm tất trong tết thì cả năm mình mới ấm no, mới nhiều lộc."



Lựa chọn an toàn cho mọi gia đình

Bên cạnh tính năng tự động ngắt điện khi nước sôi, bình đun nước siêu tốc còn có chế độ ngắt điện tức thì khi bình không có nước, đảm bảo an toàn điện, chống cháy nổ, đồng thời người dùng có thể yên tâm nấu nước mà không cần mất công sức kiểm soát như khi dùng bếp ga, bếp điện.

Ấm đun siêu tốc được thiết kế nắp kín chống bật mở bất chợt khi nước sôi. Đối với dòng cao cấp, ấm đun siêu tốc còn được thiết kế vỏ 2 lớp, 3 lớp chống bỏng an toàn cho người dùng, đặc biệt, với đối tượng là trẻ em khi vô tình chạm vào ấm thì các đặc điểm trên thực sự cần thiết, các bậc phụ huynh không cần lo sợ trông chừng các con mỗi khi đun nước.

Người dân sử dụng bình đun siêu tốc Điện Quang

Ngoài ra, Inox được dùng để sản xuất ấm đun siêu tốc Điện Quang đảm bảo an toàn sức khỏe dựa theo kết quả của Viện Y Tế Công Cộng TP.HCM của Bộ Y Tế, màn lọc nước của bình cũng hỗ trợ lọc cặn bẩn, tạp chất. Người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng trong pha chế, nấu nướng cho gia đình. Nước được nấu bằng ấm đun siêu tốc còn hạn chế nhược điểm về việc ám mùi kim loại so với khi sử dụng các ấm đun truyền thống trên bếp ga, bếp điện hay lò than.



Chị Huỳnh Phạm Anh Thư - Người dân tại Quận 4, TP. HCM chia sẻ: "Ngày xưa cứ nấu nước là phải canh tụi trẻ con vì ấm đun nóng lắm, bỏng tay, giờ thì không sợ nữa vì bình đun siêu tốc không hề bị nóng, tay cầm cũng cách nhiệt, thoải mái cầm, nắp ấm thì chỉ cần nhấn nút mình không cần trực tiếp chạm vào nữa. Nấu nước ở các ấm cũ nước hay bị ám mùi kim loại, đôi khi còn có mùi khét, tôi dùng cũng lo không biết có tốt cho sức khỏe không, nhưng giờ khi sử dụng ấm mới này được cam kết an toàn sức khỏe dựa theo kết quả kiểm nghiệm của Bộ Y Tế tôi cũng yên tâm phần nào."

Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang được sản xuất với nhiều chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, và hoa văn khác nhau, phục vụ cho đa dạng nhu cầu của khách hàng. Cụ thể, thân ấm đun nước siêu tốc Điện Quang có 4 chất liệu là: Nhựa, inox, thủy tinh, và sứ, phù hợp với mọi phong cách nhà ở. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, Điện Quang đã cho ra đời các dòng ấm đun siêu tốc gồm dòng cơ bản cho mọi khách hàng, dòng cao cấp, dòng sang trọng và dòng quý phái. Các dòng sản phẩm cũng không ngừng cải tiến để ngày càng tốt hơn, đáp ứng được tối đa yêu cầu của khách hàng.