Ám ảnh trước sự ra đi đột ngột của loạt tên tuổi đình đám trong làng giải trí châu Á, tất cả đều kết thúc cuộc sống ở tuổi 36

Chiều 16/9, truyền thông Hoa ngữ đăng tải thông tin cho hay, thi thể nam diễn viên Huỳnh Hồng Thăng được tìm thấy tại nhà riêng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) trong tình trạng đã đông cứng. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, “bạn trai cũ” Dương Thừa Lâm tử vong do trượt chân trong nhà tắm khiến đầu bị chấn thương nặng và không thể qua khỏi.

Tin tức này đã nối tiếp vụ ra đi đột ngột của một số nghệ sĩ châu Á trong thời gian vừa qua. Điều khiến công chúng ám ảnh là tất cả những nghệ sĩ này đều kết thúc cuộc sống khi mới bước sang tuổi 36.

Truyền thông Hàn Quốc sáng 14/9 đưa tin, nữ diễn viên “mỹ nhân Hàn mặc phản cảm tại LHP” Oh In Hye bị nghi tự tử được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và tim ngừng đập vào khoảng 5 giờ sáng 14/9 (giờ địa phương). Ngay sau đó, cô được đưa đi tới bệnh viện để cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi được các bác sĩ tận tình cấp cứu, Oh In Hye đã có dấu hiệu hồi phục ý thức, tuy nhiên cuối cùng nữ diễn viên vẫn không qua khỏi và ra đi ở tuổi 36. Theo điều tra sơ bộ của cơ quan điều tra, nguyên nhân Oh In Hye qua đời là do tự tử. Lễ tang của Oh In Hye đã diễn ra vào ngày 16/9 tại Bệnh viện Đại học Inha.

Sự ra đi đột ngột của cô khiến người hâm mộ sốc nặng, bởi trước đó 1 hôm, cô còn đăng ảnh lên Instagram, mở kênh YouTube và chia sẻ còn nhiều dự định sẽ làm.

Cũng trong ngày 14/9, làng giải trí tiếp tục sốc khi tiếp nhận thông tin nữ diễn viên Nhật Bản Sei Ashina qua đời tại nhà riêng, hưởng dương 36 tuổi. Truyền thông Nhật Bản cho hay, thi thể nữ diễn viên Sei Ashina được tìm thấy tại nhà riêng.

Tới sáng 15/9, cơ quan điều tra Nhật Bản đã xác nhận chi tiết vụ mỹ nhân Nhật Bản đình đám Sei Ashina qua đời tại nhà riêng. Cụ thể, cơ quan điều tra xác nhận Ashina Sei đã treo cổ tự tử.

Trước đó, anh trai Sei Ashina đã không thể liên lạc được với cô trong cả ngày 13/9. Sang tới ngày 14/9, anh trai cô quyết định tới nhà và phát hiện em gái đã qua đời, bên cạnh nữ diễn viên còn có một sợi dây. Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc theo hướng tự tử, không có thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy tại hiện trường.

Sei Ashina đang hẹn hò với nam diễn viên Kotaro Koizumi - con trai trưởng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi. Sei Ashina là bạn diễn của tài tử Miura Haruma trong Bloody Monday. Giữa tháng 7 vừa qua, Miura Haruma được tìm thấy qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân tử vong cũng được công bố là do tự tử.

Chiều 16/9, “bạn trai cũ” của Dương Thừa Lâm - nam diễn viên Huỳnh Hồng Thăng được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng tại quận Bắc Đầu, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), hưởng dương 36 tuổi.

Một nguồn tin cho hay, thi thể của Huỳnh Hồng Thăng đã đông cứng khi được gia đình tìm thấy. Hai ngày trước, trên trang cá nhân, Huỳnh Hồng Thăng vẫn đăng tải hình ảnh vui đùa cùng cún cưng.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, không có dấu hiệu vật lộn trong nhà, nguyên nhân tử vong có thể là do nam diễn viên bị ngã trên sàn phòng tắm khiến đầu bị chấn thương nặng và không thể qua khỏi.

Huỳnh Hồng Thăng chính là mối tình đầu thời niên thiếu của Dương Thừa Lâm. Ngay khi hay tin "bạn trai cũ" qua đời, Dương Thừa Lâm đã sốc tới mức khóc ngất vì không thể tin nổi, thậm chí còn liên tục lẩm bẩm: "Chuyện gì vậy, tại sao lại xảy ra điều đó?".

Lý Ngải Giai

Tháng 3/2020, nữ diễn viên Lý Ngải Giai được xác nhận đã qua đời tại nhà riêng hôm do bệnh nặng. Lý Ngải Giai ra đi ở tuổi 36 và chưa từng lập gia đình. Sự ra đi của Lý Ngải Giai khiến mọi người không khỏi bất ngờ và thương tiếc, bởi trước đó, không hề có thông tin nào về tình hình bệnh của cô.

Sự ra đi đột ngột của Lý Ngải Giai gây nhiều đồn đoán trong làng giải trí, bởi nữ diễn viên vốn khỏe mạnh, lịch trình hoạt động trong showbiz vẫn diễn tiến bình thường. Cô đang chuẩn bị đi quảng bá cho bộ phim mới All of us are good kids, dự kiến ra mắt khán giả Trung Quốc vào cuối tháng 3/2020.

Lý Ngải Giai sinh năm 1982, từng tốt nghiệp tại một trường nghệ thuật ở Hắc Long Giang, sau đó phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên tại Đại lục. Cô đóng nhiều phim như Kim tỏa ký, Lý Vệ làm quan, Mỹ nam ký, Tâm kiều...