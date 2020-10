Ám ảnh những nghi lễ phù thủy trên màn ảnh rộng

Cùng điểm lại những nghi lễ phù thủy trên màn ảnh rộng khiến khán giả ám ảnh và nhớ mãi.

Nghi lễ hồi sinh Voldemort trong Harry Potter and the Goblet of Fire

Loạt phim về cậu bé phù thủy của tác giả J.K. Rowling chứa nhiều nghi lễ ma thuật và bùa phép hắc ám đáng sợ. Trong số này, ghê rợn nhất phải kể đến màn hồi sinh Voldemort (Ralph Fiennes) trong phần phim thứ tư Harry Potter and the Goblet of Fire (2005). Ngay khi chạm tay vào chiếc cúp của cuộc thi Tam pháp thuật, nó ngay lập tức biến thành Khóa cảng đưa Harry Potter (Daniel Radcliffe) tới một nghĩa trang. Tại đây, Peter Pettigrew (Timothy Spall) đã dùng xương của cha Voldemort, thịt của chính mình và máu của Harry để hồi sinh Chúa tể Bóng tối nhằm tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn thế giới.

Nghi lễ Trăng Máu trong Hansel & Gretel: Witch Hunters

Trong Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013), phù thủy là những thực thể quyền năng nhưng dễ dàng bị tiêu diệt bằng lửa. Vì thế mà thủ lĩnh nhóm phù thủy tà ác Muriel (Famke Janssen) âm mưu thực hiện một nghi lễ đen tối để xóa bỏ điểm yếu này. Vào đêm trăng máu, ả sẽ hiến tế 12 đứa trẻ, mỗi đứa được sinh vào một tháng trong năm và trái tim của Gretel (Gemma Arterton). Tất cả những phù thủy hắc ám với vẻ ngoài kì dị sẽ tụ tập tham gia buổi "liên hoan" đẫm máu này để nhận được sức mạnh kháng lửa vĩnh viễn.

Nghi lễ nhảy múa trong Suspiria

Suspiria (2018) theo chân cô gái đam mê ballet Susie (Dakota Johnson) đến Berlin để theo học Học viện Múa Markos. Song, nơi đây lại là trụ sở của một hội phù thủy chuyên thực hiện những nghi lễ ma quái thông qua các điệu nhảy. Mother Helena Markos (Tilda Swinton) âm mưu biến nữ sinh mới đến này trở thành thân xác mới cho mình. Xuyên suốt màn nhảy múa điêu luyện, những hình ảnh ma mị, đẫm máu bắt đầu xuất hiện. Nỗi kinh hoàng ngày một tăng cao khi càng đến đoạn cao trào thì những cơ thể bắt đầu méo mó với không khí chết chóc bao trùm khắp nới.

Nghi lễ Nữ hoàng Tháng Năm trong Midsommar

Trong Midsommar (2018), ngôi làng Harga tại Thụy Điển là nơi ở của những người dân theo tín ngưỡng dị giáo với những nghi lễ tàn bạo ẩn sau vẻ ngoài hiếu khách và vui vẻ. Để chọn ra Nữ hoàng Tháng Năm (May Queen) – người được quyền quyết định những vấn đề hệ trọng của làng, họ đã cử Pelle (Vilmus Blomgren) dụ dỗ Dani (Florence Pugh) đến Thụy Điển chơi bằng cách thảm sát toàn bộ gia đình cô. Lần lượt ba người bạn của cô cũng bị thảm sát để phục vụ cho nghi lễ sau cùng. Khi chính thức trở thành Nữ hoàng Tháng Năm, Dani tiếp tục chủ trì một nghi lễ hiến tế cầu xin thịnh vượng cho Harga bằng cách thiêu chết người yêu Christian (Jack Raynor) cùng nhóm bạn và những người dân làng tự nguyện.

Nghi lễ triệu hồi Paimon trong Hereditary

Hội phù thủy bí ẩn trong Hereditary (2018) thờ phụng ác quỷ Paimon và âm mưu triệu hồi gã để thống trị mặt đất. Chúng nhắm vào Peter (Alex Wolff) và liên tiếp thực hiện những nghi lễ tàn độc lên gia đình cậu. Những sự kiện kinh hoàng xảy ra khiến gia đình Graham dần suy sụp. Lần lượt từng người thân của Peter cũng đều bị giết chết theo một cách thê thảm nhất như mất đầu hay thiêu sống. Những cái xác không đầu này sau đó còn dẫn dụ Peter đến thực hiện bước cuối của nghi lễ để biến thành Paimon thực sự.

Nghi lễ Khẩn cầu Thánh linh trong loạt phim The Craft

Khẩn cầu Thánh linh (Invocation of the Spirit) là nghi lễ triệu hồi quyền năng của các phù thủy trong loạt phim The Craft. Theo đó, mỗi hội phù thủy phải có đủ bốn người đại diện cho bốn phương và các nguyên tố Đất, Nước, Khí và Lửa. Thông qua buổi lễ, các thành viên sẽ được thực thể bí ẩn là Manon ban cho những phép thuật mạnh mẽ hay khả năng ếm bùa người khác. Nhưng nếu họ lạm dụng sức mạnh cho những mục đích đen tối thì nó cũng sẽ mang lại những hậu quả khủng khiếp.

Trong phần đầu tiên ra mắt cách đây 24 năm, Nancy (Fairuza Balk), Bonnie (Neve Campbell) và Rochelle (Rachel True) đều sa ngã và nhận phải sự trừng phạt thích đáng. Đây cũng là thứ mà nhóm phù thủy trẻ tuổi Lily (Cailee Spaeny), Franky (Gideon Adlon), Tabby (Lovie Simone) và Lourdes (Zoey Luna) phải đối mặt trước những cám dỗ, nông nỗi của tuổi trẻ trong The Craft: Legacy sắp tới. Phim cũng là tác phẩm phù thủy duy nhất trong dịp lễ Halloween này và hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều bất ngờ rùng rợn.