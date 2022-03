Ai sở hữu đặc điểm này trong lòng bàn tay thì cả đời giàu sang sung túc vạn phần, kiểm tra xem bạn có không?

Lòng bàn tay có gò "Thái Dương"

Trong nhân tướng học, lòng bàn tay có gò "Thái Dương" ý chỉ vị trí ở ngón áp út, ở vị trí này nếu phần thịt nhô lên được gọi là gò "Thái Dương", đặc điểm này tượng trưng cho sự giàu có và viên mãn về những năm hậu vận. Phụ nữ nào sở hữu đặc điểm này thì xác định cuộc sống sau này không lo cơm áo gạo tiền. Đặc biệt hơn hết là những người này sẽ được quý nhân chiếu cố, cuộc sống càng về hậu vận càng gặp được nhiều điều may mắn.

Người sở hữu tướng tay này vốn có tính cách kiên cường, mạnh mẽ, không ngại đối mặt với khó khăn gian khổ. Những nỗ lực và cố gắng mà họ đã bỏ ra trong thời niên thiếu sẽ được đền đáp xứng đáng. Và đương nhiên những kinh nghiệm mà họ đã trải qua thì sẽ gặt hái được quả ngọt đáng ngưỡng mộ. Sau 35 tuổi, những người này sẽ kiếm tiền dễ dàng, ngoài ra họ cũng có khả năng quản lý tiền rất tốt. Nhìn chung, cuộc sống vật chất của họ về sau đủ đầy êm ấm.

Lòng bàn tay có hình chữ thập

Trong nhân tướng học, lòng bàn tay có vân hình chữ thập, dù nằm ở bất cứ vị trí nào đều mang ý nghĩa là bàn tay phúc tướng. Người nào sở hữu tướng tay này nếu không thành ông chủ bà chủ thì cũng là người có tiền của, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, đối với những người phụ nữ sở hữu tướng tay này cuộc sống không chỉ viên mãn sau khi kết hôn mà ngày càng thăng hoa hơn.

Người có tướng tay này có tính cách ôn hòa, dễ chịu, làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau, nhờ vậy mà cuộc sống cũng thuận lợi suôn sẻ hơn những người khác. Ngoài ra, những người phụ nữ sở hữu tướng tay này còn mang mệnh vượng phu ích tử, có thể giúp chồng công thành danh toại, về phần cá nhân có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 35 tuổi, những người này sẽ được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, cuộc sống khó khăn mấy cũng sẽ dần cải thiện, càng về sau càng thăng hoa.

Lòng bàn tay đầy đặn

Trong nhân tướng học, người nào sở hữu lòng bàn tay dày, nhiều thịt thường rất may mắn giàu có. So với những người khác, người sở hữu tướng tay này có đầu óc linh hoạt hơn, giỏi khám phá những cách thức mới để tìm kiếm sự giàu có, năng nổ và dễ thích nghi với những môi trường khó khăn. Những người như vậy bẩm sinh rất dễ thành công trong kinh doanh, và họ gặp nhiều may mắn trên con đường lập nghiệp.

Đặc biệt đối với phụ nữ sở hữu tướng tay này thì sẽ càng có cuộc sống sung túc sau 35 tuổi. Bên cạnh đó, những người này còn có tính cách nhẹ nhàng, biết ăn nói và có khả năng ngoại giao tốt, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân bên cạnh luôn giúp đỡ và che chở. Ngoài ra, tướng tay này cũng mát tay trong việc làm ăn kinh doanh, nếu buôn bán thì càng tốt, sẽ gặp được nhiều đối tác tiềm năng, càng ngày càng kiếm được nhiều tiền.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://afamily.vn/ai-so-huu-dac-diem-nay-trong-long-ban-tay-thi-ca-doi-giau-sang-sung-tuc-van-phan-kiem-tra-xem-ban-co-khong-20220304191327433.chn