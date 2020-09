Ai sinh ngày âm lịch này, nghèo khó những năm đầu, sau 40 tuổi giàu sang phú quý, kết thúc tháng 7 âm lịch này phát tài may mắn

Ngày 1 và 6 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 1 và 6 âm lịch thường có tính cách hào phóng, thoải mái và rất thông minh. Những người này học 1 hiểu 10, là người thấu tình đạt lý, biết cách ứng xử nên xung quanh được nhiều người kính trọng và yêu mến. Những người này vốn mang số mệnh phu nhân, họ sẽ được tận hưởng cuộc sống giàu có phú quý. Những năm tháng đầu đời tuy có vất vả nhưng sớm vượt qua và thành công vào trung vận và hậu vận. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người phụ nữ sinh vào ngày này không những vượng phu ích tử mà còn giúp gia đạo thịnh vượng. Kết thúc tháng 7 âm lịch tới đây, cuộc sống của họ sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Những người này vốn định sẵn đã giàu có viên mãn, vì vậy một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, khi họ biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắn cuộc sống sẽ thăng hoa. Cuối năm nay đầu năm sau, sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài vận dồi dào.

Ngày 10 và 11 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 10 và 11 âm lịch thường có cách sống linh hoạt, thích phiêu lưu, mạo hiểm và dễ thích ứng với môi trường mới. Những người này tài giỏi và thông minh, họ có khả năng tự học vô cùng phi thường. Ngay từ nhỏ có thể dựa vào tài năng để gặt hái được nhiều thành tích, tuy trên đường đời có gặp phải khó khăn trắc trở nhưng nhờ bản lĩnh trời ban mà vượt qua tất cả. Bước vào giai đoạn nhất định, những người này đều có chỗ đứng trong xã hội, do vận may không mỉm cười nên thành công thường đến muộn. Giai đoạn trung vận và hậu vận sẽ thăng hoa mỹ mãn cả tình lẫn tiền. Đặc biệt, kết thúc tháng 7 âm lịch tới đây, những người sinh vào 2 ngày này sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được quý nhân phù trợ mà cuộc sống cũng thăng hoa hạnh phúc với nhiều niềm vui.

Ngày 12 và 15 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào ngày 12 và 15 âm lịch có tính cách hướng ngoại, biết ứng xử trong cuộc sống và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm sự thay đổi nhất định. Những người này rất cầu tiến, họ không bao giờ chịu thua thiệt với bất cứ ai. Những người sinh vào 2 ngày này vốn mang mệnh phú quý, làm gì cũng được thần tài che chở, nếu chẳng may sa cơ lỡ bước cũng có quý nhân xuất hiện nâng đỡ và giúp vượt qua hoạn nạn. Bước vào giai đoạn trung vận và hậu vận, những người này thường công thành danh toại, sự nghiệp thăng tiến, tài vận đủ đầy viên mãn. Thông thường, vào mùa thu hàng năm, những người sinh vào 2 ngày này sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, kết thúc tháng 7 âm lịch tới đây thì cũng là lúc vận may của những người này lội ngược dòng. Từ giai đoạn này đến cuối năm, họ được thần tài chiếu cố, công việc vận hành trơn tru, càng chăm chỉ càng kiếm được nhiều tiền.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)