Ái nữ thứ 2 của "mỹ nhân không tuổi" Diễm My 6x đỗ 4 trường đại học Mỹ danh tiếng

Diễm My là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt qua nhiều thế hệ. Nữ diễn viên 6X có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí dù cô từng đột ngột rời bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao. Khi nhắc đến "mỹ nhân không tuổi", người ta còn trầm trồ khi cô có 2 ái nữ vừa xinh xắn, ngoan ngoãn lại siêu giỏi giang.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My sinh ra được 2 cô con gái rất dễ thương.

Nếu cô chị đầu Thùy My thông thạo 4 thứ tiếng (Pháp, Nga, Trung Quốc, Tiếng Anh), du học sinh ngành Truyền thông của một trường đại học Mỹ thì cô em út Quế My cũng tài năng không kém. Mới đây cô bạn sinh năm 2000 này đã đỗ cùng lúc 4 trường đại học danh tiếng ở bang California.

Đó là Đại học Nam Califonina (USC), ĐH Công lập California ở Los Angles (UCLA), ĐH California Irvine (UCI) và ĐH Loyola Marymount (LMU). Trước đó Quế My học 2 năm tại một trường công lập ở bang California. Sau khi cân nhắc 4 trường đã đỗ, cô bạn quyết định theo học tại Đại học Nam California.

"Ái nữ nhà giàu" Quế My vừa thi đỗ thành công 4 trường ĐH bên Mỹ.

Một màn dậy thì khá thành công đấy chứ!

Quế My được nhận xét là bản sao thời con gái của mẹ khi sở hữu nét gương mặt thanh tú và nét đẹp là sự hòa trộn tinh tế giữa dấu ấn Á Đông và nét đẹp hiện đại phương Tây. Lớn lên trong gia đình có bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là người của công chúng nên Quế My có nhiều điều kiện để phát triển bản thân.

So với người chị đầu, dường như cô em Quế My khá kín tiếng với truyền thông. Do được đi du học sớm nên cô bạn có tính cách tự lập và khá đơn giản. Cuộc sống du học sinh của 10X khá đầy đủ khi sở hữu loạt đồ hiệu đắt tiền. Cô bạn thường xuyên diện những thiết kế quyến rũ khoe triệt để hình thể "đồng hồ cát" cùng các phụ kiện đắt đỏ.