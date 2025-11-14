Ai mua nhà mà chọn đúng 4 tầng này đều lời lớn: Dân chuyên BĐS nhìn là biết ngay đẳng cấp!

Tầng quá thấp thì ẩm – muỗi – ồn. Tầng quá cao lại nóng, gió mạnh, di chuyển bất tiện. Không ít người mua xong mới bật ngửa vì… chọn tầng sai.

Thực tế, những người am hiểu thị trường – môi giới lâu năm, chủ nhà từng đổi 2–3 căn – đều có chung một nhận định: nếu phải chọn, 4 tầng dưới đây luôn là những tầng “giữ giá – dễ ở – dễ bán” nhất.

1. Tầng 5: Tầng “cân bằng vàng” ánh sáng đẹp, gió chuẩn và sống rất thoải mái

Giữa tầng thấp ồn ào và tầng cao dễ mệt mỏi khi thang máy trục trặc, tầng 5 luôn là lựa chọn đẹp nhất cho những ai thích sống ổn định.

Lý do tầng 5 được ưu ái:

- Ánh sáng tự nhiên vừa phải, không quá gắt.

- Ít bụi hơn tầng thấp, không bị ẩm hay muỗi nhiều.

- Lưu thông không khí tốt, mùa hè không quá nóng. • Leo cầu thang vẫn khả thi khi thang máy gặp sự cố.

Nhiều chủ nhà từng sống ở tầng 2, 7, 10 đều thừa nhận: “Tầng 5 là tầng dễ chịu nhất.” Đồ đạc bền hơn, tường ít mốc, căn hộ giữ trạng thái tốt lâu hơn.

2. Tầng 9: Tầm nhìn rộng, sáng đẹp, tránh được nhược điểm của tầng cao

Đối với chung cư cao tầng, tầng 9 thường là tầng “đẹp nhất” về ánh sáng và view. Nó đủ cao để thoáng và không bị che bởi các tòa xung quanh, nhưng không cao đến mức bị gió quật hay chênh nhiệt quá mạnh.

Ưu điểm rõ rệt:

- View rộng, nhiều ánh sáng tự nhiên nhưng không chói.

- Không bị gió mạnh như tầng 15, 20 trở lên.

- Tránh được tiếng ồn dội lại hoặc rung lắc khi gió lớn.

- Mùa hè mát hơn, mùa đông ấm hơn.

- Nằm trong phạm vi cứu hỏa (yếu tố nhiều gia đình rất quan tâm).

Ai thích ban công, trồng cây, nuôi mèo – chó càng hợp tầng này. Không quá cao để nguy hiểm, không quá thấp để bí. Các chuyên gia BĐS vẫn nói: “Nếu mua tầng cao, hãy mua tầng 9 – đừng mua tầng trên cùng”.

3. Tầng 11: Đỉnh cao riêng tư, yên tĩnh nhưng không hề bất tiện

Giữa thành phố, tiếng ồn là ác mộng. Tầng thấp ồn vì xe cộ. Tầng quá cao ồn vì gió và thiết bị kỹ thuật. Nhưng tầng 11 lại né được tất cả.

Tầng này có điểm mạnh:

- Hầu như không nghe tiếng xe dưới đường.

- Gió vừa phải, ít bụi, mở cửa sổ rất sướng.

- Di chuyển bằng thang máy nhanh, ít chờ hơn so với tầng 20+.

- Không quá cao nên phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Nếu dự án có hồ nước, công viên hoặc dải cây xanh, tầng 11 thường ngắm được toàn cảnh – rất “đã” khi sống lâu dài. Nhiều người ở tầng 11 thừa nhận mức độ hài lòng vượt kỳ vọng.

4. Hai tầng dưới tầng trên cùng: Tầng “giá hời” nhưng sống rất sướng

Tầng trên cùng luôn bị gán mác: nóng – dột – phiền. Nhưng tầng dưới tầng trên cùng 1–2 tầng lại là “kho báu” mà người sành mới chọn.

Ví dụ tòa nhà 18 tầng, tầng 16 và 17 luôn được xem là điểm ngọt.

Vì sao?

- Hưởng ánh sáng – gió – view đẹp giống tầng áp mái.

- Không chịu rủi ro nắng gắt trực tiếp hoặc dột trần.

- Ít hàng xóm hơn, cực kỳ riêng tư.

- Giá thường mềm hơn tầng giữa vì nhiều người “sợ tầng cao”.

Không vướng mái kỹ thuật, không bị ảnh hưởng nhiệt nhiều, không ồn và không bí. Thêm cái view toàn cảnh thành phố ban đêm là auto tăng cảm giác tận hưởng cuộc sống.

Kết: Chọn đúng tầng giống như chọn đúng chất lượng sống

Tầng nhà quyết định ánh sáng, thông gió, tiếng ồn, cảm giác an toàn và cả giá trị bán lại sau này. Không phải tầng nào cũng phù hợp để ở lâu dài, và không phải tầng nào cũng giữ giá.

Nếu bạn chuẩn bị mua nhà, hãy nhớ 4 tầng vàng: Tầng 5 – Tầng 9 – Tầng 11 – Hai tầng dưới tầng trên cùng.

Đó không phải là mẹo phong thủy, mà là lựa chọn của những người thực sự hiểu bất động sản và từng trải qua “những cú sai tầng” đầy tiếc nuối.