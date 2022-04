Ai là người thay ông Đỗ Anh Dũng điều hành Tân Hoàng Minh?

Chiều tối ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài Chủ tịch Đỗ Anh Dũng, trong số 6 bị can đồng phạm còn có Đỗ Hoàng Việt - người con trai thứ của ông Dũng (SN 1994) - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Ông Đỗ Hoàng Minh - người điều hành mới của Tân Hoàng Minh





Việc ông Đỗ Anh Dũng cũng như Đỗ Hoàng Việt cùng 5 bị can khác bị bắt đều giữ những chức vụ quan trọng, điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn. Trước tình hình đó, để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Đỗ Hoàng Minh cũng chính là con trai cả của ông Đỗ Anh Dũng.

Đỗ Hoàng Minh hay còn được biết đến với tên gọi khác là Denis Do. Sau khi tốt nghiệp đại học Sorbonne chuyên ngành Quản trị kinh doanh và có bằng MBA về quản trị tài chính tại New York (Mỹ), Đỗ Hoàng Minh về nước và tham gia vào điều hành Tập đoàn cùng gia đình.

Trước khi được ông Đỗ Anh Dũng ủy quyền điều hành Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Minh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh tại Tập đoàn, cũng là người chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm bất động sản ra thị trường và đóng góp lớn vào doanh thu của Tân Hoàng Minh. Ngoài ra, Đỗ Hoàng Minh còn kinh doanh và đầu tư riêng tại nước ngoài.

Ba người con của ông Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Minh - ngoài cùng bên trái

Bạn thân Seungri - thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang

Thế nhưng giới trẻ biết đến Đỗ Hoàng Minh không chỉ với tư cách là thiếu gia Tân Hoàng Minh mà còn là bạn thân của Seungri - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Big Bang.

Vào Instagram của Denis Do, không ít người đã choáng với cuộc sống siêu sang chảnh và xa hoa của anh chàng này. Hàng loạt những bức ảnh "khoe" đồng hồ hàng hiệu lên đến cả trăm ngàn đô, hay chụp hình với siêu xe, những kỳ nghỉ sang chảnh... được Denis Do đăng trên Instagram của mình khiến mọi người phải trầm trồ.

Trong 3 người con của ông Đỗ Anh Dũng, Denis Do là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi có mỗi quan hệ thân thiết với Seungri - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc Big Bang. Cả 2 khá thân thiết và kinh doanh cùng nhau tại BC Holdings (Hong Kong, Trung Quốc). Thiếu gia tập đoàn Tân Hoàng Minh thậm chí đã tặng Seungri một căn hộ thuộc một dự án hạng sang tại Hà Nội.



Cậu cả nhà Tân Hoàng Minh được công chúng quan tâm nhờ độ chịu chơi và cuộc sống xa xỉ, ngập tràn đồ hiệu, check-in sang chảnh.

Hai anh em Đỗ Hoàng Minh (trái) và Đỗ Hoàng Việt (phải).

Hiện Đỗ Hoàng Minh có tên trong danh sách ban lãnh đạo, giữ vị trí Phó Tổng giám đốc, phụ trách Trung tâm kinh doanh.

Với học vấn không phải dạng vừa", nhiều người hy vọng Đỗ Hoàng Minh sẽ điều hành Tân Hoàng Minh vượt qua những khó khăn hiện tại.

