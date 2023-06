Trong đời sống hằng ngày, đậu xanh được chế biến thành rất nhiều món như nấu canh, nấu chè, làm bánh hay làm thực phẩm dinh dưỡng... nhưng nước đậu xanh vẫn là loại đồ uống được nhiều người yêu thích nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể uống được nước đậu xanh. Dưới đây là những thông tin giải đáp về tác dụng của đậu xanh và "Ai không nên uống nước đậu xanh?".

Tác dụng của đậu xanh với sức khỏe

Bài viết của TS Nguyễn Đức Quang trên Báo Sức khỏe & Đời sống chỉ ra, đậu xanh vị ngọt, tính mát, vào tâm, vị. Đậu xanh tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải thử, lợi thủy, chỉ khái, thanh can minh mục, giải nhiệt độc dược. Thực phẩm này dùng cho các trường hợp say nắng say nóng, sốt cao mất nước phù nề, mụn nhọt, lở ngứa, ngộ độc cá, ngộ độc sắn, giảm mỡ máu, hạ huyết áp. Dưới đây là các tác dụng của đậu xanh với sức khỏe nếu bạn biết sử dụng đúng cách:

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Đậu xanh chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, rất tốt với hệ tiêu hóa. Tác dụng của chất xơ trong đậu xanh chính là thúc đẩy quá trình tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế tình trạng khó tiêu và những vấn đề về đường tiêu hóa.

Giúp thanh nhiệt, giải độc

Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất,… có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt… Trong Đông y, đậu xanh chính là vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể rất hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch

Chất chống oxy hóa và vitamin A trong đậu xanh có thể giúp chống viêm và giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động tốt hơn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn đậu xanh có thể giúp bạn kiểm soát tốt lượng cholesterol. Bên cạnh đó, đậu xanh còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C và một số chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ gây mảng bám động mạch và từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có chứa kali và magie giúp ổn định huyết áp hiệu quả.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Đậu xanh không chứa nhiều tinh bột và được đánh giá là an toàn đối với bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường - những người có chế độ ăn kiêng tinh bột. Vì thế

Phòng chống ung thư

Một số thành phần trong đậu xanh chẳng hạn như gamma-tocopherol, phytosterol, saponin,… là những chất có đặc tính chống ung thư. Bên cạnh đó, Lipid, glucid, protid trong đậu xanh cũng mang đến nhiều lợi ích trong việc chống oxy hóa.

Trong phần nhân màu vàng của loại đậu này có chứa coumestrol - dưỡng chất này có thể chống lại các gốc tự do mạnh mẽ hơn 50 lần so với vitamin E và hơn 20 lần so với vitamin C. Chính vì thế, ăn đậu xanh có thể giúp phòng chống nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng và một số bệnh đường ruột.

Ai không nên uống nước đậu xanh?

Nước đậu xanh tuy tốt nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Vậy ai không nên uống nước đậu xanh?

Người có thể chất hàn: Theo thông tin trên Báo Lao động, những người có biểu hiện chân tay lạnh, thiếu sinh lực, chân và lưng đau nhức, đi ngoài phân lỏng, nếu ăn đậu xanh sẽ khiến bệnh tình ngày một nặng, thậm chí dẫn đến tình trạng tiêu chảy, mất nước, đau các khớp.

Người đang uống thuốc: Ăn đỗ xanh khi uống thuốc đông y sẽ hóa giải toàn bộ thảo mộc có trong thuốc. Vì vậy, khi uống thuốc không nên ăn đậu xanh, để tránh thuốc mất tác dụng.

Ăn đậu xanh khi đang đói: Khi đang đói bụng bạn không nên ăn đậu xanh vì đậu xanh có tính hàn khi ăn vào bụng đói không tốt cho dạ dày, nhất là lúc dạ dày đang bị co bóp vì đói.

Ăn quá nhiều đậu xanh: Đậu xanh chứa một số hàm lượng dinh dưỡng còn cao hơn thịt gà, nên trong thời gian ngắn khó tiêu hóa hết, dẫn đến đầy bụng và khó chịu. Do vậy không nên ăn đậu xanh thường xuyên.

Những người có hệ tiêu hóa kém: Phụ nữ có hệ tiêu hóa kém nên hạn chế ăn đậu xanh để đề phòng trướng bụng, đau bụng ngày đèn đỏ, hay bệnh phụ khoa.