Ai cũng nghĩ hạnh nhân giàu vitamin E số 1 cho đến khi biết về các thực phẩm này

Một quả kiwi cỡ vừa có thể cung cấp khoảng 1,1mg vitamin E cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Ngoài ra, kiwi cũng cung cấp một số dưỡng chất khác như vitamin C, chất xơ, kali... 2 trái kiwi cỡ trung bình có thể cung cấp khoảng 230% lượng vitamin C khuyến nghị một ngày, gần gấp đôi so với cam. Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng, vitamin C có thể tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại stress và lão hóa.