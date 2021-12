Ai cũng nghĩ dùng thực phẩm bổ sung giúp body dân gym đẹp như tạc mà không biết 6 sự thật phía sau!

Đối với người đam mê tập gym nói chung, khái niệm thực phẩm bổ sung chắc chắn không còn xa lạ gì. Trong thực tế, hầu hết các huấn luyện viên tại phòng gym đều khuyến nghị bạn sử dụng các sản phẩm này.

Theo định nghĩa của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), thực phẩm bổ sung là những loại bổ sung vi chất dinh dưỡng như các vitamin, khoáng chất, amino axit, axit béo, enzyme, probiotic và các chất có hoạt tính sinh học khác.

Liên minh châu Âu định nghĩa về thực phẩm bổ sung như sau: Bất kỳ thực phẩm nào có mục đích bổ sung cho chế độ ăn uống bình thường và là nguồn tập trung vitamin hoặc khoáng chất hoặc chất khác có tác dụng dinh dưỡng hoặc sinh lý, được sử dụng đơn độc hoặc kết hợp và được bán ở dạng định liều.

Vậy khi nào cần bổ sung thực phẩm bổ sung? Theo HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Onus Private Fitness, Đà Nẵng) có 6 thời điểm quan trọng mà bạn - những người tập gym nên bổ sung thực phẩm bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày:

Khi theo một kế hoạch ăn uống

Thường thì khi theo một chế độ ăn nào đó, chúng ta sẽ hay ưu tiên hẳn về một loại macronutrients (Protein/Carb/Fat) nên khó có thể cung cấp đa dạng dinh dưỡng đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể được.

Ví dụ như trong High-Carb Diet, cần bổ sung thêm magiê để cải thiện tín hiệu insulin và hỗ trợ điều chỉnh đường huyết. Ăn chay sẽ khiến cơ thể thiếu hụt rất nhiều vitamin và nguồn protein chất lượng cao...

Khi đang gặp stress cao độ

Cơ thể sẽ sản xuất và chuyển hoá cortisol để đối phó với stress, quá trình này sẽ tiêu tốn rất nhiều dinh dưỡng của cơ thể, gồm:

- Vitamin C (chuyển hoá cortisol).

- Vitamin B5 (cần thiết cho tuyến thượng thận sản xuất cortisol).

- Taurine (sản xuất GABA, một chất dẫn truyền thần kinh để giúp cơ thể chống lại cortisol).

- Vitamin B6, B9, và B12 (kích thích giải phóng GABA).

Đường tiêu hoá cũng bị ảnh hưởng khi cortisol tăng cao. Lúc này cần bổ sung thêm glutamine và glycine để giúp chống cortisol và phục hồi chức năng của hàng rào ruột. Thực phẩm bổ sung là gợi ý hay cho bạn.

Bổ sung thực phẩm bổ sung khi đang sử dụng thuốc kê toa

Việc sử dụng thuốc theo toa có để gây cạn kiệt nguồn dinh dưỡng vốn có của cơ thể. Ví dụ như sử dụng thêm thuốc tránh thai thì bạn cần phải bổ sung thêm CoQ10, DHEA, axit folic, magiê, tyrosine, vitamin B2, B6, C, sắt, kali, zinc. Uống thuốc giảm đau/hạ sốt sẽ gây cạn kiệt vitamin C, sắt, kali, zinc. Thuốc trầm cảm sẽ gây thiếu hụt vitamin D và nhiều vấn đề khác nữa. Lúc này, bổ sung thực phẩm bổ sung sẽ giúp cơ thể bạn lợi đủ đường.

Bổ sung thực phẩm bổ sung khi đang già đi

Nhu cầu dinh dưỡng sẽ thật sự cần khi bạn càng lớn tuổi. Càng già đi thì nồng độ axit dạ dày và men tiêu hoá càng lúc ít lại khiến cho việc phân huỷ và hấp thụ chất dinh dưỡng trở nên kém đi. Dùng thực phẩm bổ sung sẽ giúp bạn cải thiện khả năng phân hủy và hấp thu chất dinh dưỡng, giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Dùng thực phẩm bổ sung khi muốn detox cơ thể

Detox là một quá trình tự nhiên diễn ra bên trong cơ thể, cho nên chúng ta chỉ có thể hỗ trợ nó bằng bổ sung những dinh dưỡng cần thiết để cơ thể hoạt động tốt hơn trong việc detox đó chứ không có sản phẩm nào có thể tham gia/thay thế được chức năng detox.

Detox là một quá trình cơ thể cần rất nhiều dinh dưỡng, khi bạn thiếu hụt hoặc dinh dưỡng kém thì chức năng detox của cơ thể cũng trở nên suy giảm theo. Do đó, cho thêm thực phẩm bổ sung trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày sẽ hữu ích hơn cho quá trình detox của cơ thể.

Dùng thực phẩm bổ sung khi tham gia các hoạt động thể chất

Tập luyện sẽ làm tăng nhu cầu dinh dưỡng để tham gia vào quá trình chuyển hoá năng lượng và quản lí stress. Nhu cầu protein cũng tăng, nếu cơ thể bạn đang trong tình trạng đau nhức liên tục, chất lượng tập bị giảm sút... rất có thể là do cơ thể đang thiếu hụt dinh dưỡng cần thiết do chế độ ăn nghèo dinh dưỡng. Ví dụ như magiê, kẽm, sắt thường sẽ cạn kiệt do cơ thể cần để sản xuất ATP (phân tử mang năng lượng) với tốc độ nhanh... Dùng thực phẩm bổ sung lúc này tất nhiên sẽ vô cùng hữu ích.