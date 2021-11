Ai cũng nghĩ các bài đồng dao đều lãng mạn, vui tươi cho đến khi nghe bài này, nội dung đằng sau chỉ có thể thốt lên 2 từ: Lạnh gáy

London Bridge is falling down,

Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống

Falling down falling down,

Sập xuống, sập xuống

London Bridge is falling down,

Cây cầu Luân Đôn đang sập xuống

My fair lady

Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!

Take a key and lock her up,

Cầm lấy chìa khoá và nhốt nàng lại

Lock her up, lock her up,

Nhốt lại, nhốt lại

Take a key and lock her up,

Cầm lấy chìa khoá và nhốt nàng lại

My fair lady.

Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi!