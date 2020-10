Ai cũng có một thời trẻ dại: Sau n lần tẩy tóc đến xác xơ thì mình nghiệm ra rằng để tóc đen là đẹp nhất

Nhiều bạn gái khi buồn tình sẽ đi shopping hoặc cà phê tíu tít với bạn bè cho khuây khoả. Nhưng mình, của vài năm trước, thì thích đến salon làm tóc để có mái tóc mới khiến trông mình khác đi. Nhớ lại thời còn "trẩu tre", mình đã không ngại "chơi" những màu nhuộm nổi hơn bạn bè. Thế là mình quyết định nhuộm highlight hồng choé "lộ thiên" ở một bên tóc và nhuộm ẩn hiện ở phần gáy tóc luôn. Kì tình mình đã từng nghĩ vậy là hay ho đấy!



Lý do mình không tẩy tóc cả đầu vì tóc mình rất nhiều các bạn ạ và mình cũng không đủ can đảm để tẩy hết đâu. Giờ nghĩ lại thấy còn may vì ngày xưa không chơi liều, chứ nếu không tóc mình không biết sẽ "đi đâu về đâu" nữa. Nhưng chỉ bằng việc tẩy vài lọn tóc để nhuộm highlight hồng thôi cũng đủ để khiến tóc mình "banh" rồi chứ đừng nói chi đến việc "xử" cả mái tóc nhé.

Mình từng ỷ lại rằng tóc mình khoẻ và ít rụng nên nghĩ rằng nhuộm highlight chẳng nhằm nhò gì đâu. Nhưng chính điều này đã khiến mình trả giá đắt. Tóc mình khi đối diện với việc tẩy tóc đã yếu hơn rất nhiều, càng ngày càng xơ xác như rễ tre và dễ rụng đến mức mình chẳng dám sờ lên vuốt tóc nữa, đến mức nhìn thấy lược chải tóc mình liền rùng mình nhẹ vì biết chắc rằng không lâu sau đó sẽ có một nắm tóc đáng kể sắp "ra đi".

Lúc nhuộm highlight hồng là thời điểm tóc mình "xuống cấp" nhất

Và mình mất khoảng 1,5 - 2 năm để dần cắt đi mái tóc "tưởng-trendy" đó. Mình cũng chẳng còn hứng thú trong việc nhuộm tóc màu nổi nữa luôn. Rồi mình nhận ra, buồn tình không đáng sợ, tóc hư tổn nặng mới là điều kinh khủng khiếp.

Sau thời gian rất lâu gần 5 năm có lẽ, mình đã hết rén và tóc cũng đã trở lại như bình thường, lúc đó mình cũng có nhuộm sang màu nâu vàng ánh rêu. Nhưng trớ trêu là khi màu ánh rêu bay mất để lại mái tóc vàng hoe thì mình mới nghiệm ra một chân lý nữa chính là: đừng ham hố những màu đẹp nhưng ít bền, xài được một thời gian là trông bị "lúa".

Vì thế khi kinh qua những màu nhuộm nổi khác nhau, thậm chí là "cho phép" mình được sai với các quyết định "ngốc nghếch" làm hại tóc nặng nề thời trẻ dại, mình đúc kết ra chân lý màu tóc đen là đẹp nhất, hoặc những màu cơ bản nhưng không bao giờ lỗi thời như nâu hạt dẻ, nâu đen… vì sẽ khiến tóc mình trông nhẹ nhàng, nền nã.

Mình liệt kê những hậu quả đã xảy ra với mình khi nhuộm tẩy tóc không phải để khuyên ngăn các bạn muốn thử "chơi màu" mà là để bạn tránh những sai sót mà mình đã mắc phải khi xưa. Dưới đây vài lời khuyên giúp giảm thiểu tác hại khi nhuộm tẩy tóc mà mình tin là sẽ có ích với bạn.

Hãy chọn salon uy tín

Đừng chọn những salon chuyên cắt/uốn/duỗi thông thường vì bạn cần một nơi thật sự "chất" để nhuộm tóc lên màu "ok lah" và tránh hư tổn quá nhiều. Lời khuyên là hãy xem xét thật kĩ những trường hợp nhuộm tẩy/highlight trước đó ở salon xem có thành công hay không, đúng ý mình mong muốn hay không. Ngoài ra, hãy tham khảo thêm lời khuyên từ người thân, bạn bè, đừng tin hoàn toàn vào quảng cáo.

Có kinh phí rộng rãi

Muốn tẩy tóc ít "độc hại" thì bạn đừng ham rẻ nha, vì dễ toang lắm đấy! Giá tẩy tóc cao thì thuốc tẩy sẽ đảm bảo hơn, dĩ nhiên là phải ở một salon chuyên nghiệp chứ không phải ở một nơi "hét giá". Mà một khi đã dùng thuốc tẩy xịn, bạn phải có kinh phí từ 3 triệu đổ lên. Nếu không đủ thì hãy tiết kiệm thêm và đừng nên mạo hiểm vội vàng, vì tóc hư tổn sẽ khiến bạn buồn rười rượi sau đó cho xem.

Chăm sóc tóc thường xuyên

Đắp mặt nạ, hấp tóc là giải pháp hair care mà những nàng tóc nhuộm tẩy không nên bỏ qua chút nào. Dẫu rằng, tóc khi có hoá chất can thiệp sẽ không thể khoẻ mạnh bằng tóc ban đầu đâu nhưng "chăm bón" thường xuyên kĩ càng vẫn tốt hơn là bỏ mặc, đúng chứ?

Gội đầu nhẹ tay

Tẩy tóc có thể khiến da đầu bị xót, tóc xơ, dễ gãy. Điều này mình đã từng trải qua. Thế nên hơn ai hết mình rất "thấm" với hậu quả này. Và nếu bạn cũng đang hoặc sắp nhuộm tẩy thì nên lưu ý gội đầu nhẹ tay, mát-xa da đầu nhiều hơn, tránh dùng móng tay cọ xát thô bạo.

Dùng dầu gội tím

Ngoài việc dùng dầu gội xả dành riêng cho tóc nhuộm thì bạn cũng nên dùng thêm dầu gội tím nếu có mái tóc nhuộm sáng màu. Sau một thời gian tóc bị oxy hoá, thì dầu gội tím sẽ phát huy hiệu quả khử ánh vàng cho tóc, giúp tóc giữ được màu lâu.