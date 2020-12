Ai cũng chúc Giáng sinh vui vẻ, nhưng nhìn chùm ảnh các bé mầm non khóc thét khi gặp ông già Noel chiếm sóng MXH, dân tình vừa buồn cười vừa thương

Giáng sinh dù là một ngày lễ xuất phát từ phương Tây nhưng càng ngày càng được mọi người hưởng ứng. Các bậc cha mẹ, thầy cô cũng mong muốn tạo niềm vui cho con bằng cách giả ông già Noel và tặng quà.

Mục đích thì là thế, nhưng trên thực tế lại chẳng thiếu những em bé đã khóc thét khi nhìn thấy ông già Noel. Như loạt ảnh được ghi lại ở 1 trường mầm non dưới đây là ví dụ điển hình.

Được biết, nhân ngày lễ giáng sinh, các thầy cô ở trường mầm non M.K đã tổ chức hoạt động nho nhỏ đó là cho người đóng giả ông già Noel rồi phát quà cho các bé. Nhưng không biết do ông già này hơi râu ria, bụng hơi bự hay do các bé cảm thấy quá lạ lẫm mà thay vì vui vẻ, hào hứng thì lại khóc thét. Dở khóc dở cười hơn khi chẳng phải 1 bé mà hàng loạt nhóc tì nức nở khiến dân tình vừa buồn cười vừa thương.

"Bà già Noel" bé nhỏ được ông già Noel to lớn bế và tặng quà nhưng lại bật khóc nức nở.

Trông gương mặt cậu bé này đau khổ thật sự, không đùa đâu nhé!

2 cô bé này dù quà thì ôm chặt nhưng cũng không thể cười nổi khi phải chụp ảnh cùng ông già Noel.

Ông già Noel trẻ và ông già Noel già chung 1 khung hình.

Bài đăng này ngay sau khi chia sẻ đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác từ dân mạng. Nhiều người đồng loạt thốt lên rằng thấy con con tội quá nhưng vẫn không nhịn được cười. Rõ ràng thầy cô, phụ huynh nào cũng mong các con được vui nhưng éo le thay lại chứng kiến các con khóc thét thế này!