Ai chê Song Hye Kyo già khi sánh bước với tình trẻ thì vào mà xem cô đã cắt tóc, đổi style như "nữ thần mùa Xuân"

Bộ phim Now We Are Breaking Up của bộ đôi Song Hye Kyo và Jang Ki Yong vẫn đang là 1 trong những bộ phim truyền hình được nhiều người chú ý. Sánh bước bên tình trẻ, từng có không ít ý kiến cho rằng Song Hye Kyo dù rất xinh nhưng vẫn lộ rõ khoảng cách tuổi tác. Thậm chí, dù đã đổi style trẻ trung, nổi bật hơn nhưng cô vẫn lọ nhan sắc lão hóa bên tình trẻ.



Nhưng ai chê thì cứ chê, mới đây, Song Hye Kyo vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới mang đến hình ảnh trẻ trung chuẩn "nữ thần mùa Xuân".

Bên cạnh việc lên đồ theo style công sở vừa thanh lịch vừa sang chảnh, Song Hye Kyo còn cắt tóc ngắn giúp nhan sắc thêm phần hack tuổi.

Cụ thể, mới đây thương hiệu Michaa vừa đăng tải loạt ảnh mới mà Song Hye Kyo thực hiện để quảng bá cho những thiết kế trong BST Đầu Xuân 2022 của hãng.

Trong loạt ảnh này, Song Hye Kyo diện những bộ cánh theo thiên hướng công sở, thanh lịch, sang trọng mà vẫn có sự mềm mại, tươi tắn để phù hợp với không khí đầu Xuân.

Style của cô vẫn tập trung quanh những item công sở cơ bản như áo sơ mi, blazer, chân váy dài, váy liền... Lối lên đồ cũng theo hướng cơ bản, thanh lịch, không lỗi mốt nên nàng công sở nào cũng có thể dễ dàng áp dụng theo.

Những thiết kế tuy đơn giản và không tô điểm phụ kiện cầu kỳ nhưng vẫn đủ giúp Song Hye Kyo ghi điểm nổi bật, thanh lịch đúng chuẩn nàng công sở hiện đại.

Ngoài ra, cũng không khó để nhận ra Song Hye Kyo cũng vừa xén tóc ngắn hơn chút đỉnh. Thay vì kiểu tóc dài quen thuộc thì lần này cô để tóc dài quá vai, uốn xoăn tạo độ phồng nhẹ nhàng, tự nhiên. Lối trang điểm cũng thiên về những tông màu hồng tươi tắn.

Những bộ cánh đều có thiết kế ở mức tối giản, không biến tấu quá cầu kỳ. Style này cũng phù hợp với hình ảnh và lứa tuổi của Song Hye Kyo.

Nhan sắc xinh đẹp, style sang trọng, bộ ảnh này của Song Hye Kyo lại tiếp tục được dân tình chia sẻ nhiệt tình và ví von như là "nữ thần mùa Xuân".

Nếu đang bí ý tưởng lên đồ đi làm ngày đầu năm thì bạn còn chờ gì mà không học tập Song Hye Kyo ngay.

Mái tóc cắt ngắn cùng lối trang điểm tông hồng khiến Song Hye Kyo trông trẻ trung hơn hẳn. Thậm chí, trong bộ ảnh này, cô còn được nhận xét là "hack tuổi", xinh tươi hơn hẳn tạo hình trong phim mới.