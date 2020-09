Ai bảo trà sữa là có hại, cứ pha kiểu này thì vừa uống ngon lại vừa giúp thải độc đẹp da!

Từ lâu bột trà xanh đã du nhập vào nước ta được nhiều người yêu thích và tận dụng triệt để như làm đẹp, pha trà và chế biến các món ăn. Sử dụng bột trà xanh hàng ngày còn mang đến vô số lợi ích bất ngờ do trong trà xanh chứa chất chống oxy hóa cực mạnh, cao gấp 5 lần so với những thực phẩm khác như trái cây tươi, rau xanh. Do đó trà xanh có tác dụng mạnh mẽ trong việc ngăn ngừa lão hóa cơ thể, đặc biệt là lão hóa tế bào da.

Bột trà xanh giúp tăng cường sự trao đổi chất và thúc đẩy đốt cháy calo, thích hợp đối với người béo phì, thừa cân. Dùng bột trà xanh để uống còn giúp cơ thể thải độc tố, ngăn ngừa tạp chất. Ngoài ra, trong bột trà xanh có chứa nhiều thành phần có tác dụng chống viêm, do đó sử dụng bột trà xanh để đắp mặt nạ sẽ giúp ngăn ngừa, điều trị mụn trứng cá hoặc một số bệnh ngoài da có tính viêm nhiễm…