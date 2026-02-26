Ai bảo photobooth thoái trào chắc ngã ngửa cảnh dân tình bốc 4200 số, vạ vật 8 tiếng dâng tiền rước hai tấm ảnh tẹo teo

Năm vừa qua chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các phòng chụp photobooth tại Việt Nam với nhiều phòng chụp sáng tạo thu hút số đông giới trẻ. Không chỉ dừng lại ở việc bán "vài phút chụp hình", các thương hiệu này đang thành công rực rỡ khi đánh trúng tâm lý thích sưu tầm của giới trẻ bằng những món quà lưu niệm. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng bốc số thứ tự hàng nghìn, kiên nhẫn chờ đợi cả ngày dài chỉ để sở hữu bộ ảnh tại căn phòng có background truyện cổ tích đang nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ không ngại xếp hàng để chụp photobooth tại tiệm photobooth đang hot dạo gần đây

Khi chụp photobooth, một màu ảnh nịnh mắt chính là thỏi nam châm thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Với tiệm photobooth này, điều khiến các nàng thơ không ngại chờ đợi chính là chất lượng nước ảnh trong veo, nịnh da. Một vị khách từng chụp tại đây không ngần ngại chia sẻ: "Nền, ánh sáng và máy cho ra hình siêu nịnh mắt cực kỳ luôn. Chỗ chị em gái khuyên thiệt là nên đi sớm để đợi".

Đồng thời, điều khiến giới trẻ xếp hàng dài chỉ để chụp tại đây chính là gói dịch vụ đi kèm cực kỳ thông minh. Thay vì chỉ in ảnh lẻ truyền thống, tiệm cho phép khách hàng biến bộ hình vừa chụp thành một bộ sưu tập quà lưu niệm cá nhân hóa. Từ những chiếc CD mang âm hưởng Y2K, pin button đính áo, cho đến các loại card thiết kế riêng với các gói từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng. Một vị khách đã kể lại trải nghiệm tại đây, dù máy in gặp sự cố trong lúc đợi ảnh nhưng vẫn thấy "rất xứng đáng vì ảnh siêu đẹp và cái CD nhìn lạ mắt, bắt mắt cực kỳ".

Nhiều bạn trẻ đã trải nghiệm tại tiệm và đều đưa ra những lời nhận xét có cánh

Nhận được sự quan tâm từ đông đảo các bạn trẻ nên thương hiệu này đã phát triển ứng dụng giúp khách có thể lấy số rồi thong thả đi cà phê, dạo quanh khu vực lân cận và quay lại khi nhận thông báo để vào chụp mà không cần phải trực tiếp đợi tại tiệm. Bên cạnh đó, việc luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng và sẵn sàng giải quyết, tiếp thu sửa đổi khi gặp sự cố cũng là điều khiến nhiều bạn trẻ càng thêm yêu thích thương hiệu photobooth này.

Cũng trong dịp Tết vừa qua, một photobooth nhỏ ngay Hồ Gươm ở Hà Nội cũng là một trong những địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đứng đợi xếp hàng dài. Bởi họ cũng cho rằng, chính chất lượng ảnh và sự đầu tư sáng tạo trong từng tấm ảnh được in ra là yếu tố tiên quyết khiến họ xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ để chụp ảnh. Ngoài ra, thương hiệu này còn sáng tạo trong việc chọn góc chụp có background là Tháp Rùa vô cùng độc đáo. Bởi thế nên nhiều bạn trẻ sẵn sàng chia sẻ rằng: “Xứng đáng đợi cả tiếng đồng hồ vì background quá Việt Nam như thế này!”.

Hàng dài người xếp hàng đợi để chụ photobooth Hồ Gươm. Ảnh: @ptbstory

Ngoài ra, các tiệm photobooth hoạt động trong dịp Tết cũng ghi nhận nhiều lượt ghé đến chụp ảnh của nhiều bạn trẻ. Thay vì những khung hình tối giản thường ngày, các tiệm photobooth dịp Tết tràn ngập sắc đỏ của câu đối, mành tre hay hoa mai, hoa đào rực rỡ. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng diện áo dài truyền thống, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi chỉ để sở hữu những tấm ảnh lấy ngay mang đậm không khí lễ hội.

Dịp cuối năm 2025, một cửa tiệm photobooth nằm trong khu phức hợp tại TP.HCM đã trở thành tâm điểm chú ý khi ra mắt phòng chụp mới với chất lượng ảnh vượt trội. Dù tình trạng xếp hàng chờ đợi trong thời gian dài là điều khó tránh khỏi, nhiều bạn trẻ vẫn vui vẻ chấp nhận bởi với họ, việc sở hữu những khung hình trong một không gian concept chỉn chu là hoàn toàn xứng đáng.

Một tiệm photobooth ở TP.HCM từng gây xôn xao với phòng chụp có background lẫn chất lượng ấn tượng

Sự bùng nổ của các tiệm photobooth thế hệ mới minh chứng rằng giới trẻ không chỉ cần một tấm hình check in đơn thuần, mà khao khát một hành trình trải nghiệm đậm chất cá nhân. Thành công này đến từ việc thấu hiểu tâm lý khách hàng khi kết hợp công nghệ tối ưu thời gian chờ đợi với những món quà lưu niệm độc đáo như CD hay pin button.







Bằng cách liên tục nâng cấp chất lượng hình ảnh và sáng tạo phông nền mang tính biểu tượng, mô hình này đã biến một buổi chụp hình thành không gian văn hóa thị giác bùng nổ. Chừng nào các thương hiệu còn giữ vững tư duy dịch vụ thông minh, trào lưu photobooth chắc chắn sẽ giữ vững sức nóng và tiếp tục chiếm lĩnh vị thế ưu tiên trong sổ tay giải trí cuối tuần của giới trẻ.