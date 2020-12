Ai bảo ăn snack là không tốt, đấy là vì bạn chưa biết món snack "đỉnh của chóp" này thôi!

Trong củ sen có chứa rất nhiều các khoáng chất như mangan, sắt, đồng, kẽm… chính điều này đã giúp hỗ trợ cho sự phát triển và hoạt động của enzym và tạo máu.

Vitamin C cũng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Theo một vài nghiên cứu thì củ sen có chứa đến 73% lượng Vitamin C và rất cần thiết cho cơ thể. Vitamin C được biết đến với tác dụng đáp ứng nhu cầu cần thiết của cơ thể bạn mỗi ngày. Bên cạnh đó còn giúp duy trì tốt sự vững chắc thành mạch máu và làm đẹp da, ngăn ngừa sự tấn công của các bệnh như tim mạch và ung thư.

Nhờ vào hàm lượng có trong Vitamin nhóm B và tốt hơn cả là Vitamin B6 sẽ giúp giảm căng thẳng mệt mỏi cho bạn. Do Vitamin B6 sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp hóa học và tác động đến tâm trạng. Sử dụng thường xuyên sẽ đem đến cho người dùng giấc ngủ ngon.

Củ sen rất phù hợp sử dụng cho những trường hợp đang trong chế độ ăn kiêng. Vì củ sen có chứa nhiều Vitamin, khoáng chất và chất xơ nhưng lại chứa rất ít lượng calo nên sẽ giúp người dùng hạn chế cảm giác thèm ăn, bên cạnh đó còn rất tốt cho nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống béo phì.