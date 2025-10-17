AEON Văn Giang - điểm hẹn mới cho gia đình trẻ hiện đại phía Đông Hà Nội

Khai trương đầu tháng 10, Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON Văn Giang nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút các gia đình khu vực phía Đông Hà Nội. Nằm trong Vincom Mega Mall Ocean City (Dream City, Hưng Yên), đây là trung tâm GMS (General Merchandise Store) thứ 11 của AEON tại Việt Nam, đồng thời là dấu mốc mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tập đoàn Nhật Bản.

Lễ khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON Văn Giang. Ảnh: AEON Việt Nam

Ông Ohizumi Hirofumi - Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối vận hành của AEON Việt Nam - chia sẻ, AEON Văn Giang được xây dựng với mong muốn mang đến một trải nghiệm mua sắm trọn vẹn với danh mục sản phẩm và dịch vụ phong phú cho khách hàng.

Không gian AEON Văn Giang được xây dựng với mục tiêu tất cả cho cuộc sống thường nhật của người tiêu dùng. Ở đây, mọi nhu cầu đều được đáp ứng: từ thực phẩm, làm đẹp, thời trang, đến khu vui chơi, nhà hàng và quán café. Đặc biệt, khu Delica là điểm nhấn với hàng trăm món ăn chế biến sẵn - sushi, cơm hộp, bánh ngọt, salad - tiện lợi cho nhịp sống bận rộn của người trẻ hiện đại.

Với diện tích khoảng 7.550 m², AEON Văn Giang chia thành hai tầng: Tầng 1 dành cho siêu thị và khu ẩm thực; Tầng 2 là khu vực thời trang và chuỗi cửa hàng chuyên doanh như Hóme Cóordy, Glam Beautique, MyCloset,... giúp khách hàng tìm thấy sản phẩm phù hợp phong cách sống hiện đại.

Các cửa hàng chuyên doanh: Hóme Cóordy, MyCloset tại TTBHTH&ST AEON Văn Giang. Ảnh: AEON Việt Nam

Không gian dành cho trẻ em tại tầng 2 cũng được thiết kế rộng rãi, gồm các gian hàng đồ chơi, thời trang trẻ em, sách tương tác,.. Tại AEON Văn Giang, cả gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm ăn uống đa dạng, lựa chọn đồ đạc cho mái ấm hay chụp ảnh check-in - những niềm vui nhỏ cho buổi tối thảnh thơi hay một ngày cuối tuần trọn vẹn.

Ngoài không gian mua sắm, AEON cũng chú trọng vào xu hướng tiêu dùng bền vững: khuyến khích khách mang túi riêng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, giảm nhựa dùng một lần. Các chương trình ưu đãi cho thành viên WAON Point và Kids Club giúp trải nghiệm thêm thân thiết và đáng nhớ.

Với sự kết hợp giữa tiện ích, phong cách và cảm xúc, AEON Văn Giang đang trở thành "điểm hẹn mới" của gia đình hiện đại - nơi các thành viên cùng tận hưởng, cùng sẻ chia, cùng tận dụng từng phút giây của cuộc sống năng động hôm nay.

Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON Văn Giang. Ảnh: AEON Việt Nam



