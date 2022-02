Adele diện siêu phẩm đến từ thương hiệu do 3 nhà thiết kế Việt - Hàn khởi nghiệp

Theo Billboard, album 30 của "họa mi nước Anh" Adele trở thành album bán chạy nhất năm 2021 chỉ sau… 3 ngày phát hành (từ ngày 19-11) với hơn nửa triệu bản được tiêu thụ tại Bắc Mỹ. Nữ ca sĩ 33 tuổi sau khi giảm cân, từ "quạ héo" béo ú tới "họa mi" quyến rũ với phong cách thời trang ngày một thăng hoa.

Trong một chương trình phỏng vấn cách đây không lâu, Adele chọn cho mình một bộ suit da màu nâu của thương hiệu Commission. Lần xuất hiện này cho thấy cô ngày càng biết cách thể hiện tính cách cũng như sự thu hút của mình qua những bộ cánh thời trang. Mỗi bộ đồ như một lời tuyên ngôn của Adele về tính cách cũng như tiếng nói của cô trong Album 30.

Thiết kế suit nổi bật với áo khoác dáng dài, quần ống loe được làm bằng chất liệu da Cognac và nằm trong bộ sưu tập Commission Fall 2021.

Nói về Commission - đây là một thương hiệu khởi nghiệp tại New York do ba nhà thiết kế đến từ Việt Nam và Hàn Quốc: Cả Dylan Cao và Huy Luong đều sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, còn Jin Kay thì ở Hàn Quốc. Commission. Thương hiệu Việt - Hàn khởi nghiệp ở New York cách đây không lâu, nhưng đã được giới fashionista tại kinh đô thời trang ưa chuộng vì phong cách vintage lấy cảm hứng từ thập niên 80 và 90.

Từ trái sang: Huy Luong, Jin Kay và Dylan Cao.

